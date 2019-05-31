618大促：七彩虹Z390主板京东6月1日0点仅需618元

IT之家5月31日消息 游戏硬件品牌七彩虹多款主板降价，包括七彩虹iGame Z390-X RNG Edition主板，七彩虹CVN B365M GAMING PRO V20主板，七彩虹战斧B450M-G DELUXE V14主板等，活动将于6月1日0点开启。

七彩虹iGame Z390-X RNG Edition主板是与RNG战队联名设计，主板融入了众多RNG战队元素，散热装甲融入“鳃裂”和“金属叠层”设计。在接口方面，采用了四个DDR4内存插槽，一个M.2插槽，两个PCI-E 3.0×16和六个SATA3.0，并且带有Type-C扩展。采用了Realtek ALC1220音频芯片和NICHICON音频电容；网络方面，采用英特尔i219V千兆网卡。该产品支持1年换新和4年质保。在6月1日京东开门红中于0点开启618元限量秒杀活动。

七彩虹CVN B365M GAMING PRO V20主板，采用7相供电，有4个DDR4内存插槽（2666MHZ），两个PCI-E 3.0插槽，两个Turbo M.2插槽，还有这M.2 WIFI模块插槽。同样，该产品也支持1年换新和4年质保。

七彩虹战斧B450M-G DELUXE V14主板，支持AMD锐龙系列处理器采用6相CPU供电。有4个DDR4内存插槽，一个PCI-E×16插槽，一个M.2插槽和四个SATA3.0。该产品还有着RGB插针，也支持1年换新和4年质保。