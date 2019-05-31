6月1日开售手机汇总：Redmi K20 Pro、一加7 Pro开售

马上就要进入6月，各家上半年的新机发布会已经开的差不多了。这几天的新机尤其多，6月1日也是它们首发开卖的日子，各位小伙伴准备好下手了吗？



6月1日0点开售

• OPPO K3：1499元起

OPPO K3采用了6.5英寸三星AMOLED屏幕，前置摄像头采用升降式方案。官方介绍，OPPO K3升降式结构支持20万+次升降，支持类DC调光，低亮度无频闪护眼。

核心配置上，OPPO K3搭载高通骁龙710 AIE移动平台，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，电池容量为3765mAh，支持VOOC 3.0闪充，支持屏幕指纹识别（第六代屏幕指纹技术）。保留了3.5mm耳机孔，配备了杜比全景声。

拍照方面，前置1600万像素，支持美颜算法和OPPO的人像模式2.0。后置则采用了1600万像素+200万像素AI智能双摄组合，主摄IMX519 CMOS尺寸达到1/2.8英寸，并支持超级夜景2.0，60fps高拍照帧率，F1.7大光圈超清夜景2.0。

• 荣耀20：？元

荣耀20正面采用了左上角开孔的“魅眼全面屏”设计，搭载6.26英寸2340x1080分辨率LCD屏幕。其使用了多焦段组合的后置相机方案，分别为4800万像素 IMX586（f/1.8光圈）+1600万像素超广角镜头（f/2.2光圈）+200万像素景深镜头（f/2.4光圈）+200万像素微距镜头（f/2.4光圈）。

配置方面，荣耀20采用海思麒麟980平台，同时由于采用全新的EROFS文件系统。为了更好的游戏支持，荣耀20系列手机还支持外接手柄，电池容量上，荣耀20为3750mAh，支持22.5W快充。

• realme X/青春版：1499元/1199元起

外观方面，realme X采用6.53″三星AMOLED全面屏，2340×1080分辨率，NTSC色域100%。

配置方面，realme X搭载骁龙710+VOOC闪充3.0+3765mAh大电量。官方称，realme X采用全新凝胶散热工艺，1小时游戏温度最多降低15.2%，还支持双频双MIMO等多种网络技术优化和杜比全景声。

拍照方面，realme X采用后置双摄，主摄为索尼IMX586 4800万传感器，支持960帧慢动作摄影，16种AI场景智能识别，副摄为500万像素。

realme X青春版采用了水滴屏设计，硬件方面，realme X青春版使用了高通骁龙710处理器，Hyper Boost 2.0超速引擎。

配备4045mAh大容量电池，并采用VOOC闪充3.0技术。官方科普，realme X青春版充电功率为20W（5V/4A），充满4045mAh仅需80分钟，半小时即可充满50%。拍照方面，拥有2500W超清自拍+索尼IMX519 AI双摄。

• vivo Z5x：1298元起（6月3日前满1000减100元）

vivo Z5x搭载骁龙710处理器，5000mAh大电池。采用了6.53英寸极点全面屏，4.59mm超小孔径，屏占比为90.77%。

配备1600万高清主摄、800万超广角镜头和200万景深镜头。18W双引擎闪充，还支持OTG反向充电功能。此外，vivo Z5x配备独立AI按键，随时随地唤醒Jovi语音助手。

• Redmi K20 Pro：2499元起



Redmi K20 Pro机身正面是一块6.39英寸AMOLED 19.5:9的极界全面屏、通过了德国电气工程师协会VDE低蓝光护眼认证，支持硬件DC调光。采用了屏幕指纹和升降式摄像头，无刘海，封装工艺则采用了COF技术，下边框宽度为3.8mm。背面采用3D四曲面大收弧机身，其中黑色采用采用“凯夫拉”纹理，另外两种颜色为玻璃渐变色工艺，有火焰红、冰川蓝、碳纤黑三种颜色。

配置方面，Redmi K20 Pro搭载骁龙855处理器，共有6GB+64GB 、6GB+128GB、8GB+128GB三个版本，第七代屏幕指纹技术，支持NFC。4000mAh大容量电池，支持27W快充。拍照方面，前置采用一颗2000万像素镜头，后置采用4800万像素SONY IMX586传感器+1300万像素广角和800万像素长焦镜头。

6月1日10点开售

• 一加 7 Pro：3999元起

一加手机7 Pro采用了一块6.67英寸AMOLED柔性屏，分辨率3120*1440。亮度达到800nits，90Hz刷新率。此外还支持HDR10+特性，并拿到了DisplayMate机构的A+评级。采用了4000mAh容量电池，并且搭载有30W闪充。

核心配置上，一加手机7 Pro搭载高通骁龙855，机身存储方面则标配UFS 3.0。一加手机7 Pro在设置中可以打开全局DC调光，而振动马达方面，一加此次内置了一颗横置线性马达，官方称之为Haptic马达。

后置摄像头则是中置的三摄系统，包含超广角、普通广角和三倍光学变焦长焦镜头，其中广角镜头的视角达到117度。一加调校之后，获得了DxOMark 111分的评价。

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