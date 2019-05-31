台湾地区“交通部”通过Uber条款，最快10月8日开始执法

5月31日下午消息，据台湾地区《经济日报》报道，台湾地区“交通部”今天下午召开部务会报，通过Uber条款“汽车运输业管理规则”103-1条修正草案。

台湾地区“交通部”表示，草案最快最快6月5日下周三公告，公告后3天实施，最快10月8日开始执法。届时小客车租赁业与Uber合作须提交营业计划书，且载客计费需要从1小时起计算，且以小时计算或者按日计算，违者可处以租赁业者9千至9万元新台币罚款。

据报道，Uber与租赁车合作后，造成租赁业、计程车业恶斗。台湾地区“交通部”二月提出俗称“Uber条款”的汽车运输业管理规则修正草案，但引发租赁车业多次抗议。

5月28日，台湾地区“交通部”表示，Uber需要符合相关的法规规定，转型为合法的出租车，否则6月初将公布法规，在四个月的缓冲期后，从10月初开始取缔非法的Uber载客行为。

28日晚间，Uber回应表示，对台湾地区“交通部”的回应感到无比失望。Uber表示，台湾地区“交通部”的回应完全忽略大众选择，以及公共政策参与平台中的7000多则民众留言意见，并且也会增加平台代雇驾驶和中小型租赁车行无谓的财务负担，也限制消费者选择。

而在29日，Uber司机组成的网络叫车平台代雇驾驶自救会下午前往台湾地区“行政院”门口抗议，用Uber车辆包围“行政院”，鸣汽笛与喇叭，并高喊“交通部”为诈骗集团。

尽管如此，台湾地区“交通部”今天下午仍依原定计划拍版草案。台湾地区“交通部”表示，Uber未来仍可与小客车租赁业合作，但须符合运管规则，提供营运计划书详细说明合作平台、车辆造册等，并开放权限让主管机关勾稽，确保符合时租规范。Uber也可转型加入计程车客运服务业，成为“Uber大车队”，派遣计程车、经营多元化计程车。