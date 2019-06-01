OPPO手机今日开售30分钟，超去年6.18全天销量

IT之家6月1日消息 OPPO手机官方宣布：今日开售30分钟，线上销量超过去年6.18的全天销量。

近日，OPPO发布多款手机。OPPO K3是OPPO推出的一款高性价比手机。在外观上，OPPO K3采用了6.5英寸全景屏，前置摄像头采用升降式方案。硬件方面，OPPO K3搭载高通骁龙710移动平台，最高配备8GB内存+256GB存储，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，电池容量为3765mAh，支持VOOC 3.0闪充，支持屏幕指纹识别。保留了3.5mm耳机孔，配备了杜比全景声。

最后，在拍照方面，OPPO K3使用了前置1600万像素，支持美颜算法和OPPO的人像模式2.0。后置则采用了1600万像素+200万像素AI智能双摄组合，60fps高拍照帧率，F1.7大光圈超清夜景2.0。

OPPO Reno Z搭载了6.4英寸的水滴屏，边框宽度收窄到1.47mm，屏占比92.0%。Reno Z在配色上提供四种选择，拥有珊瑚橙、珠贝白、星辰紫和极夜黑配色。

摄像方面，后置4800万超清主摄，f/1.7大光圈，细节清晰。拥有超清夜景2.0、四合一像素、复合多帧降噪等技术。前置3200万高清摄像头，有前置RAW HDR、肤色矫正、美颜处理等技术。此外，前后置同时支持五种人像风格。硬件方面，使用了联发科P90处理器，电池容量为4035mAh。支持VOOC 3.0快充，多功能NFC，杜比全景声还有HDR10。

OPPO Reno 10倍变焦版搭载了6.6英寸全景屏，光感屏幕指纹，后置4800万像素三摄，主镜头支持光学防抖，配置高通骁龙855处理器，内置4065mAh容量电池。

在摄像方面，OPPO全新Reno 10倍变焦版采用三摄全焦段影像系统，4800万高清主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头，以“接棒式”实现16-160mm的“全焦段”覆盖，最高支持60倍数码变焦，同时还采用了双OIS光学防抖，三重对焦。