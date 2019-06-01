自研凌霄四核+四天线放大器：华为路由WS5200四核版开售

儿童节当日零点零分零秒（6月1日00:00:00），华为路由WS5200四核版将正式上市；在此之前，华为官方已经开放了对该路由器的预定活动。

华为路由WS5200四核版搭载的是华为自研的凌霄芯片。目前，华为自研的凌霄系列芯片已经在华为路由器全系实现大规模商用，除了WS5200四核版之外，已经上市的华为路由Q2 Pro（凌霄千兆电力猫芯片）、华为路由WS5200增强版（凌霄双核处理器+凌霄双频Wi-Fi芯片）、华为路由WS6500千兆版（凌霄双核处理器+凌霄双频Wi-Fi芯片）都搭载了凌霄芯片。

得益于华为自研凌霄四核处理器的加持，华为路由WS5200四核版拥有速度快、连接稳、延迟低、抗干扰以及专属“游戏模式”等优势。

速度快

实际使用的网速值是衡量路由器是否优秀的一个重要参数，这一点华为路由WS5200四核版轻松达标。

相比WS5200的单核1GHz CPU以及WS5200增强版的凌霄双核800MHz CPU，四核版的WS5200采用了凌霄四核1GHz CPU。这款凌霄四核CPU拥有高达5Gbps的数据转发能力，性能相比华为路由WS5200提升4倍。由于内置了Wi-Fi专属加速引擎，给消费者带来的直观感受就是网速更快了。相比初代华为路由WS5200，2.4GHz+5GHz双频Wi-Fi吞吐性能提升50%。

在实际使用中，华为路由WS5200四核版能够明显改善因路由器性能不足引起的宽带速度跑不满的情况。

连接稳

速度够，但是连接性差也不是一台合格的路由器，容易掉线或者稍微多练几台设备就出现网速急剧下降甚至再次无法连入网络的的路由器直接扔垃圾桶得了。在速度上表现优异的华为路由WS5200四核版，在性能稳定上同样表现优秀。

据华为实验室研究发现，当超过10台设备接入传统的单核路由器时，CPU占有率超过50%，设备掉线、延时、卡顿、网速下降情况频繁发生；虽然这些路由器号称可同时连接64台设备，但超过10台，设备往往频繁掉线，无法接入，体验非常差。

采用凌霄四核的WS5200则不同，由于四核处理器的数据并发处理能力增强，更适合多设备接入。当10台设备接入时，CPU占有率仅5%左右，新设备仍可接入，已联网各设备网络运行流畅、稳定在线。搭配凌霄四核的华为路由WS5200四核版才能在真正意义上满足64台设备稳定在线。

简单点来说，当环境内多人同时，由于传统单核路由器处理能力有限，无法快速处理多任务，因此会导致上网速度降低。而华为路由WS5200四核版则能够通过多核同步处理解决该问题，保证网络连接的稳定性。。

延迟低

华为路由WS5200四核版在延迟上面的表现也是可圈可点，得益于华为凌霄四核CPU的WS5200四核版，数据处理能力大幅提高，配合内置的专属Wi-Fi加速引擎，打开新闻类APP文章链接时间降低30%。这样可以使我们在看电视、互联网视频、手机打开资讯类信息流APP时速度更快，加载时间更短。

华为手机专属游戏模式

除了在上述常规路由器性能领域做出了较大突破之外，华为路由WS5200四核版还有专属的“游戏模式”。

华为路由WS5200四核版与华为手机建立了特殊的连接机制，当路由器检测到手机开启手游时，会自动开启手游加速模式，显著降低手游过程中的延迟、丢包、卡顿现象，让游戏过程更畅快！

就拿王者荣耀来说吧，当用户用华为手机连接华为路由WS5200四核版后，游戏延迟会更低，这样对上分党来说，简直就是利器。

抗干扰

只要是电磁波，干扰就无处不在。如何最大限度的降低干扰带来的“影响”——比如干扰导致的低速率、高延迟等，也成了考核一款路由器是否达标的指标之一了。

华为路由WS5200四核版搭载凌霄四核处理器并配合凌霄双频Wi-Fi芯片，具有极强的抗干扰能力，可以保障路由器免受同频干扰，持续提升Wi-Fi信号质量。不论是2.4GHz还是5GHz Wi-Fi，四核版在同频干扰下的吞吐量相比前代提升30%。此外WS5200四核版的信道自动优化技术，进一步的降低了干扰，使得实际使用体验更加优秀。

华为路由WS5200四核版配备4颗独立外置信号放大器，搭配4根高性能加宽天线，Wi-Fi覆盖范围相比前代大幅提升50%。华为路由WS5200四核版可实现120平大户型Wi-Fi覆盖。

此外，得益于华为路由WS5200四核版的高性能加宽一体式折叠四天线，再搭配四颗信号放大器，这款WS5200 Wi-Fi覆盖能力相比前代提升50%，从中小户型覆盖升级到了大户型覆盖，具备120平大户型的Wi-Fi覆盖能力。

总结：

综合来看，华为路由WS5200在大幅提升性能的同时，其249元定价可谓“真香”，6月1日再降价10元，可以算的上是物超所值的四核路由器。