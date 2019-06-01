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小米有品龙头净水器：监测净水二合一，众筹价299元

2019-6-1 14:07:53来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月1日消息 小米有品众筹上架可以智能监测水质的龙头净水器，将水质监测与净水功能二合一，可以连接App。点此参与

家庭净水已经越来越普及，但滤水壶过滤速度慢、RO净水器体积大，直接接水龙头的净水器就比较方便。6月1日，小米有品众筹了一款可以智能监测水质的龙头净水器，将水质监测与净水功能二合一，还能连接App动态分析当前水质状况，众筹价格299元。

这款净水器的滤芯优选日本进口复合纤维，由活性炭纤维和离子交换纤维混织而成，能有效滤除微米级污染物。滤芯使用30-70目混合高目颗粒活性炭，由100%天然椰壳制成。能有效地吸附水中的余氯、异色异味及有机污染物。

内置监测模块，来自硅谷的芯片，能实时测出水的污染情况，并引进了TOC、TDS等多数值指标。监测模块外设LED指示灯，不看App，也能通过光圈颜色变化直观看出水质好坏。

App能保存或加密分享水质数据，还能让你看到整体区域的用水状况。最重要的是，App会通过芯片反馈的数据，动态分析你的滤芯使用状况，及时提醒你更换滤芯。外观方面，智能监测龙头净水器以黑色为主色调。主机整体由两部分组成，螺纹旋转接合，上面为过滤模块，下面为监测模块，均可独立使用。

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关键词：小米众筹

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