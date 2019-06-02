国家邮政局局长：外资快递企业在华经营必须遵守中国法律法规

IT之家6月2日消息 据央视新闻报道，针对美国联邦快递在中国未按名址投递快递事件，国家邮政局局长马军胜接受采访表示，任何快递企业都必须遵守中国法律法规，不得损害中国企业和用户的合法权益。

马军胜表示，近日我们接到用户投诉，美国联邦快递公司在没有征得用户同意的情况下、也在没有事先对用户告知的前提下，擅自将快件转寄他地，没按约定的地址进行投递，严重违反了我们国家快递业的法规，也严重损害了用户合法权益。所以国家有关部门决定进行立案调查。

马军胜称，我国快递法律比较健全，包括《中华人民共和国邮政法》、《快递暂行条例》、《快递市场管理办法》以及《快递服务国家标准》等。针对与擅自转寄用户快件问题，马军胜称，如果快递公司违反快递最基本的规则，邮政管理部门有权进行查处。

“衷心希望国外企业严格遵守中国快递业法规，依法经营，加强服务质量管控和运营管理，合规地提供快递服务邮政通信安全和经济安全。”马军胜说，他强调，对联邦快递进行立案调查，有利于维护我国快递市场秩序，也有利于维护我国企业和用户的合法权益，有利于确保国家邮政通信安全和经济安全。



马军胜最后表示：“我们国家的快递市场是巨大的，发展快、潜力大，我们欢迎世界各国来我国对中国的快递市场进行投资，但是有个前提，你必须要遵守中国的法律法规，也必须维护中国企业和用户的合法权益，不能因为非商业目的来阻断正常的快递服务，也不能损害中国企业和用户的合法权益。”