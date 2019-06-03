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江口达雄出任索尼互动娱乐(上海)有限公司总裁

2019-6-3 10:14:55来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月3日消息 索尼互动娱乐(上海)有限公司今日宣布，江口达雄先生将于2019年6月3日起接替添田武人先生出任索尼互动娱乐(上海)有限公司总裁一职。添田武人今后将专注于他作为索尼互动娱乐(上海)有限公司副董事长的业务。

江口达雄先生于1993年加入索尼集团，并于2012年出任索尼互动娱乐台湾地区总裁。他将以他丰富的工作经验及商业知识，领导索尼互动娱乐(上海)有限公司进一步扩展PlayStation®业务。

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关键词：索尼PlayStation

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