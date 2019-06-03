美媒：软银筹备第二支千亿美元基金，但投资者兴趣不高

北京时间6月3日下午消息，据美国财经媒体CNBC报道，软银希望筹备第二支巨额基金，但全球顶级资金经理似乎对此积极性不高，这表明软银此次募资计划遇到了较大阻力。

为继续投资科技初创企业，这家日本科技巨头希望能够再次筹备一支规模在1000亿美元的基金，并与全球一些投资方进行了初步洽谈。不过，据知情人士透露，部分投资者的参与热度并不高，有些甚至无意愿进行投资。这些投资者包括加拿大退休金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board）以及为愿景基金提供450亿美元的沙特公共投资基金（Saudi Public Investment Fund）。

许多规模较大的基金都已经立项去投资一些处于后期发展阶段的初创企业，它们也无意于向另一方支付费用。对于那些可能会从愿景基金交易中获益、但经验不足的投资者来说，他们担心的是愿景基金缺乏透明度且存在管理缺位。投资愿景基金实际上是把希望赌在了另一个人身上：软银的首席执行官孙正义（Masayoshi Son）。

在集团的季度文件中，软银已经加大了对于基金管理和投资流程的披露力度。

一位软银发言人表示，实力雄厚的投资方对于第二支愿景基金积极性不高的说法是“具有误导性、甚至于是不准确的”。

据知情人士透露，软银已聘请康托菲茨杰拉德有限公司（Cantor Fitzgerald L.P.）帮助其筹集资金。根据《华尔街日报》查阅到的一封电子邮件以及知情人士提供的消息，康托最近联系了一些希望仅投资5000万美元的潜在投资者，如果投资者加入该投资银行管理的子基金，该投资门槛还可以更低。

但知情人士表示，软银并未授权康托去寻找小规模的投资者。在遭到软银拒绝之后，这家投资银行已经取消了子基金的内部计划和低至5000万美元的投资承诺。这样的投资方案与软银第一支愿景基金相悖，第一支基金都是大额配售。为此类基金募集资金的配售代理公司表示，接受小额投资者的资金往往是实现大规模筹资计划的最后手段，部分原因在于服务多个账户需要成本。

康托也在将软银介绍给一些更大规模的机构型投资方，其中包括上周在新加坡的会面以及与其他投资者之间的洽谈。知情人士称会议结果是具有建设性的，但强调寻找其他投资者参与投资的流程才刚刚开始。软银依然有可能从少量投资者手里募集到大部分资金。

康托是业内知名的债券经纪人，它没有像高盛或是美国银行那样的分销网络。不过其主席是德意志银行前联合首席执行官安舒·贾恩（Anshu Jain）。他与软银愿景基金CEO拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra）是朋友。康托希望利用贾恩以及康托首席执行官霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）的人脉来吸引投资者。

软银已经表示将向第二支愿景基金提供总额为500亿美元的现金及其他资产，但目前由于债务负担且业绩疲软，这家公司面临巨大的财务压力。软银正在试图将其控股的子公司Sprint出售给T-Mobile US，不过遭到了司法部的反对。如果该交易无法通过审批，那么软银也许无法向新的基金提供资金。

无论如何，愿景基金以及后续筹措的第二支基金都是软银投资战略的重要支柱。当软银宣布计划筹措新基金并专注于投资估值在10亿美元以上的初创企业时，孙正义曾称愿景基金是公司的发展引擎。第一支基金筹措于两年之前，现已几乎消耗完毕，年投资回报率在29%。鉴于孙正义还在继续疯狂投资，新基金的筹资迫在眉睫。

据知情人士透露，此次孙正义希望能够实现投资者的多元化，这就意味着第二支基金内不会出现类似沙特公共投资基金以及阿布扎比穆巴达拉发展公司（Mubadala Investment Co.）这样对基金有较大影响力的投资者。

在第一支基金中，对于投资额在30亿美元和50亿美元以上的交易，沙特公共投资基金以及穆巴达拉投资公司分别拥有否决权。知情人士表示有时候，这样的否决权会干预交易的敲定。愿景基金对于配送初创企业DoorDash的投资就是在沙特方叫停四个月后才进行的。去年，在斥资160亿美元投资联合办公空间初创企业WeWork的问题上，两个主权财富基金都曾犹豫过。

沙特公共投资基金不打算成为新一支基金的重要投资者，但依然会适度参与投资。鉴于愿景基金投资的速度，它已然消耗了PIF的不少现金。PIF还参与投资了Blackstone Group LP的大型基础设施基金。目前尚不清楚PIF是否还有资金余力去参与投资。

穆巴达拉投资发展公司的一位发言人表示，公司仍在评估是否要投资第二支基金，但拒绝提供进一步消息。PIF则拒绝对此消息置评。

潜在的投资者表示已经与米斯拉以及愿景基金投资者关系负责人佩妮·波德尔（Penny Bodle）进行了洽谈。签署保密协议的公司都拿到了一份37页的介绍材料。

这份文件并未披露过多的财务细节，而是包含了一个时间线，说明了孙正义在这么多年来是如何预测重大科技变革的，例如互联网的诞生。文件还包括对一些控股公司的案例研究——印度酒店预订初创企业OYO Hotels & Homes、东南亚网约车公司Grab以及WeWork——并概述了在与愿景基金投资组合中其他企业的合作中，它们是如何受益的。

孙正义在1981年创建了软银。凭借他的精明，他通过数百宗交易将公司发展壮大，包括在2000年为阿里巴巴提供的2000万美元投资。愿景基金现有的投资者（包括苹果、高通、富士康、夏普以及软银自己）最终会采取什么态度，现在来谈还为时尚早。该基金的大部分盈利还是账面结果，且早于Uber上市。

截至上周五收盘，愿景基金投资Uber的账面利润为13亿美元，低于IPO时的23亿美元。

但这没有浇灭孙正义的投资热情。仅在五月，他就投资了DoorDash、德国旅游初创企业GetYourGuide、生鲜杂货配送初创企业Grofers India Pvt、伦敦金融初创企业Greensill Capital以及通用汽车公司旗下的无人驾驶部门。