世界首富眼中的人工智能：从送货机器人到太空移民

北京时间6月3日消息，借助人工智能的威力，亚马逊在电子商务领域取得主导地位，挖掘了云计算的潜力，并把语音助手带到千家万户。在本周将要举行的re:Mars会议上，世界首富杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)和亚马逊将揭示他们对未来人工智能应用的展望。

re:Mars会议相当于贝佐斯MARS会议的公开版，但re:Mars有一个更接地气的目标：教会与会者如何将人工智能和机器学习应用到他们的业务中。

re:Mars会议的议题包括太空移民，贝佐斯和吴恩达（Andrew Ng）等人工智能领域大咖将发表演讲。

亚马逊Alexa语音助手是最显而易见的人工智能用途。截至今年1月，支持Alexa的设备超过2.8万款。市场研究公司Strategy Analytics的数据显示，2018年，近40%的智能音箱支持Alexa。包括亚马逊在内的厂商，在re:Mars上将披露更具创新性的Alexa用途。

亚马逊计划在这次会议上披露其无人机送货服务Prime Air的部分细节，并揭示它在商务业务方面另一项创新Amazon Go商店的“内幕”。亚马逊专家将探讨其中的计算机视觉、传感器融合和深度学习相关的技术。亚马逊还将解释如何利用机器学习和数学优化大幅改进Amazon Locker体验。

机器人展示将是re:Mars会议最有吸引力的环节。亚马逊将首次公开展示Amazon Scout——全电动无人送货机器人。利用AWS RoboMaker机器人云服务的机构也将亮相这个环节，其中包括美国航空航天局喷气推进实验室、Bosch和iRobot等。

没有与太空相关的技术，re:Mars也就不是re:Mars了，贝佐斯在这次会议上将大谈太空技术。今年，贝佐斯旗下蓝色起源将利用新谢泼德号火箭首次把航天员送入太空。蓝色起源将阐述自己在太空技术方面的长期愿景：使数以百万计的人在太空工作和生活。

re:Mars的部分议题与改善人类生存环境有关，例如利用人工智能改进农作物、利用大数据找到解决气候变化问题的新方案等。