马斯克：特斯拉将在加州弗利蒙特工厂生产Model Y

北京时间6月3日晚间消息，据路透社报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）日前表示，特斯拉可能在加州弗利蒙特（Fremont）工厂生产其Model Y跨界SUV。

马斯克在接受采访时称，弗利蒙特是“默认计划”。与在内华达州斯帕克斯（Sparks）的“超级工厂”（Gigafactory）建立新生产线相比，在当前的弗利蒙特工厂生产Model Y的速度会更快。超级工厂目前主要生产电池组、电动马达和储能系统。

马斯克说：“目前，我们的默认计划实际上是在弗利蒙特工厂生产Model Y。最初，我还对此持怀疑态度，但我的团队说服了我，实现批量生产的最快方式就是在弗利蒙特生产Model Y。”

马斯克今年4月曾表示，究竟是弗利蒙特还是斯帕克斯，这是一个“艰难”的抉择。据悉，斯帕克斯的优势包括更大的扩展空间，已经更低的劳动力成本。但CNBC上周曾报道，特斯拉正在“调整”弗利蒙特汽车厂，以适应Model Y的生产。

特斯拉今年早些时候发布了新车型Model Y，该车预计于2020年晚些时候量产，起始售价约为4.7万美元。据悉，Model Y可与当前的Model 3共享大部分部件。

对于特斯拉而言，今年是相对艰难的一年。上周末有报道称，一辆Model S电动汽车在比利时的一家充电站起火。据行业新闻Electrek报道，这至少是过去两个月里第四辆Model S在充电时起火。

此外，今年2月底，一辆Model S还在南佛罗里达州发生致命车祸。汽车被拖走后，汽车电池在夜间至少又重新燃烧了三次。