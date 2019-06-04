苹果watchOS 6支持四款Apple Watch机型，需求iPhone6s/iOS 13及以上

IT之家6月4日消息 在WWDC19上，主持人介绍了全新的watchOS 6，包括全新的表盘，全新的应用， 还迎来了App Store，可以直接安装应用。现在苹果已经分享了支持watchOS 6的Apple Watch型号与最新系统软件的兼容性。

当苹果去年发布watchOS 5时，对初版Apple Watch（第1代，又名Series 0）不再提供支持。这一次，watchOS 6将支持所有与WatchOS 5相同的Apple Watch硬件机型，这意味着即使Apple Watch Series 1用户在公开预览发布时也会更新到最新的watchOS 6软件。

苹果确实提及到这些Apple Watch并非可以使用watchOS 6中的所有功能，但是，目前还没有详细说明。

watchOS 6将与Apple Watch Series 1,2,3和4兼容，并且需要iPhone 6s或更高版本，另外需要iPhone手机升级到iOS 13系统。

下面是watchOS 6的更新内容：

全新的表盘

全新的快捷应用

全新的语音书籍、语音备忘录和计算器。

应用可以在手表上独立运行，无需配套的iPhone应用程序。扩展的Runtime API - 应用程序可以保持活动读取数据的时间更长。还有一个流式音频API，在屏幕上显示Pandora和Outcast。

App Store也来到了watchOS上



安装应用的方法就是双击底部的按钮。



新的健身功能

在watchOS 6中，加入“活动趋势”功能，可以显示随时间变化的活动，而不仅仅看到月度视图。

“听力健康”功能可以让手表告诉你周围的噪音是否太大，影响你的听力。

加入新的月经周期记录功能。

新的Health应用，有新的摘要视图和新的亮点视图，数据都存储在iPhone本地或在iCloud中加密。