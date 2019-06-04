一文速览苹果WWDC19开发者大会所有干货：3小时精华浓缩成这23条

北京时间6月4日凌晨，苹果在美国加州圣何塞举行了WWDC19全球开发者大会。开幕主题演讲长达三个多小时，苹果推出了iOS 13、macOS Catalina、watchOS 6、iPadOS、新tvOS五大系统，其中iPadOS是家族新成员，另外还包括一些基础开发技术的更新。硬件产品方面，苹果在今年的大会上推出了全新的Mac Pro主机和一款名为的显示器。本次大会内容比较多，下面，就让IT之家小编为大家做一个大汇总，争取让大家十分钟get到本届WWDC19的核心要点。

一、软件和系统

1、iOS 13：黑暗模式是最大亮点

更快更简

在上述系统更新中，最受瞩目的自然是iOS系统的最新版本iOS 13。根据苹果的介绍，iOS 13的应用打开速度会有2倍提升，同时Face ID的解锁速度提升30%。同时iOS 13中应用的打包方式也会有变化，应用体积将会减小50%，App更新也会比过去少占60%的空间。

黑暗模式

在iOS 13中，苹果终于加入了很多消费者呼唤已久的Dark Mods（黑暗模式）。iOS 13的黑暗模式，很美观，苹果自家的应用包括《日历》、《备忘录》、《信息》、《照片》等都有着很好的兼容，纯黑的背景搭配白色的文字，图片元素的色彩没有失真，在照片分享时UI的界面细节也做得很好，键盘也有黑暗背景，可以看出iOS 13的黑暗模式质感细腻，细节完善。

另外这里有个细节，就是iOS 13的键盘支持滑动输入了，可以提高输入效率，尽管可能在此之前很多用户已经了解了类似的功能。

自带应用的更新

在iOS 13中，苹果对自家的部分经典应用也进行了更新。首先是《提醒事项》更加强大，苹果对其进行了重新设计，让它变得更加智能，符合用户使用的直觉。例如用户可以直接在《提醒事项》中记下事件，然后App自动就能识别相关的细节标签，然后提醒你在什么时候该做什么事情并提醒你，甚至一些附件例如照片也可以添加进去。另外用户也可以设置提醒事项孰轻孰重。

《地图》应用也将在iOS 13中完全重做，将会提供更全面的地图数据和新的导航模式——基本可以理解为谷歌街景的翻版。新地图将于2019年底在美国和2020年在全球推广。其他应用方面，《Safari浏览器》将能够获取每个网站的首选项、《邮件》会拥有一个新的桌面格式，《备忘录》也会有新的视图库，方便用户一次性查看所有注释。

安全和隐私

安全和隐私也是iOS 13更新内容的重要部分。现在你可以选择将你的位置数据“仅一次”提供给应用，防止应用在使用时始终能够ping到你的位置。苹果还推出了“用苹果账户登录”的功能，苹果表示这项功能“不会泄露任何个人信息”。苹果帐户还可以基于每个应用程序自动创建新的私人电子邮件地址，这些邮件地址是临时的，防止应用程序访问用户的电子邮件或发送垃圾邮件。

iMessage上的贴纸

iOS 13中，iMessage将加入可以让用户分享个人资料和显示名称的图片照片，避免手机联系人中出现不知道某个联系方式对应谁的情况。同时你可以可以用Memoji当做个人资料图片。为此，苹果还增加了更多用于自定义Memoji的选项，并添加了将Memoji用作iMessage贴纸的功能，类似于Bitmoji的方式。这些贴纸包也可用作邮件等应用中的自定义表情符号，甚至可用在《微信》等第三方应用中使用。

新的《照片》应用和视频编辑器

《照片》应用在iOS 13中有了新的UI，不仅如此，它还加入了机器视觉的辅助，帮你过滤掉一些重复的或者拍的不好的照片，主动筛选优质的照片并展示给用户，用户在按年、月或者日浏览照片的时候，交互界面更加酷炫。

在iOS 13中，苹果还为视频播放加入了新的编辑器功能，用户将能够编辑视频的亮度，高光，阴影，对比度，饱和度，白平衡，清晰度，晕影和降噪等，还可以直接对视频进行旋转编辑。

Find My

iOS 13还有一个重要的改进，就是以往“查找我的朋友”和“查找我的iPhone”应用被整合成了一个应用：“Find My”。Find My将苹果的所有跟踪功能集中在一个位置，让用户可以跟踪所有丢失的设备，还可以通过向其他苹果设备发送安全的蓝牙信标，来定位离线的设备，苹果强调，这个过程是端到端加密的，只需要一点点数据，不影响隐私。

支持的设备

iOS 13将支持iPhone 6s以及iPhone 6s往后的设备，这意味着iPhone 6系列、iPhone 5s等机型将被放弃。

2、iPadOS

在本次WWDC19大会上，苹果出人意料地发布了针对iPad平台的iPadOS系统。这些年，苹果一直在调整iOS系统在iPad上的生产力表现，逐渐它和iPhone上的iOS系统已经不那么相似。从这个角度看，iPadOS的出现也是情理之中。

新的手势操作



首先值得一提的是iPadOS有不同于iOS的主屏幕，应用程序图标和桌面小组件可以同屏显示，看起来有点像桌面风格。而iPadOS更大的看点在于手势操作，它包含更多的多任务处理手势，可以在多个应用程序之间进行滑动，并且可以并排拖放应用程序。同时，iPadOS还可支持多个分屏模式，不同的分屏界面可以在多任务之间来回切换。

新的文件管理

iPadOS还包含一个改进的《文件》应用，它有一个列视图，就像macOS上的Finder一样，您还可以对文件进行小的修改。iCloud Drive现在也支持文件夹共享。另外新的《文件》应用甚至可以原生支持SMB文件共享。更重要的是，iPadOS中，《文件》应用还能够支持USB驱动器和SD卡，所以你可以插U盘来访问文件了。甚至你还可以直接把照片导入Lightroom等应用，更加方便。

改进的Safari浏览器

iPadOS中，苹果也对Safari浏览器进行了改进。在Safari浏览器中，网页显示会有iPad自己的格式，介于移动网页和桌面网页之间，更适合在iPad上观看。另外Safari浏览器还加入了新的下载管理器。

输入输出

输入输出的效率对生产力的提高很关键。iPadOS中，苹果改进了复制和粘贴功能，你可以使用三根手指进行捏合复制，然后使用三根手指进行粘贴，还可以用三指滑动进行撤销，很方便。Apple Pencil方面，苹果将书写延迟从20ms缩短到9ms，人眼基本很难感知。

3、watchOS 6

新的表盘

和往常一样，watchOS 6在今年的WWDC19上是最早公布的环节之一。watchOS 6中，苹果首先安利了一波新表盘，在会上，苹果集中展示了渐变色风格、现代化数字风格、多种语言显示风格、经典手表风格、太阳变化风格等几种不同风格的新表盘，看起来都比较美观细致。

独立的App Store

应用方面，苹果为watchOS 6带来了一些新的独立应用，包括计算器，有声读物和语音备忘录。另外watchOS 6还加入了新的API，可以让手表直接播放在线流媒体内容。最重要的是，watchOS 6直接引入了App Store，这意味着用户可以直接在手表上下载、购买应用。另外，你还可以下载手表本身的软件更新。

新的健康功能

健康一直是Apple Watch重点关注的领域。在watchOS 6中，苹果不出意外地加入了一些新的健康功能。首先是Acitivity Trends（活动趋势），它可以记录用户在过去一段时间里的不同运动指标的数据，方便用户比较，还能给出对未来健康趋势的判断。另外watchOS 6还提供了在嘈杂环境中监控用户听力健康状况的服务。此外，苹果还增加了月经周期跟踪的功能，帮助女性用户监控经期，此功能也可在iPhone上使用，无需Apple Watch。

watchOS 6将会在本周面向开发者发布，并将于今年秋季发布正式版。

4、macOS Catalina

Apple Music，Podcast和Apple TV取代iTunes

在WWDC19上，苹果面向Mac平台推出了全新的macOS Catalina系统。在macOS Catalina环节，苹果首先介绍了三款应用：Apple Music，Podcast和Apple TV，这三款应用用来取代老旧的iTunes。具体来说，Podcast开始能够支持本地索引，Apple Music看起来和旧版的iTunes很像，Apple TV应用程序没有侧边栏，它支持使用HDR 10，Dolby Vision和Dolby Atmos进行4K HDR播放。

Sidecar

macOS Catalina中有一项比较特别的功能，即Sidecar，他可以让iPad作为MacBook的第二块屏幕使用。用户甚至可以在支持的Mac应用程序上用Apple Pencil和iPad作为绘图板。像Final Cut Pro X，Adobe Illustrator和iWork这样的应用程序都将完全支持Sidecar，并且它们都可以无线运行，所以如果你想将将iPad作为MacBook的辅助显示器，可以随时随地用这个功能实现。

语音控制



macOS Catalina还引入了一种可以完全用用户的声音来控制Mac的新功能。这个功能是需要触发访问的，触发后，你可以坐在电脑前用语音来控制电脑。这主要是面向残障人士而设计的。

5、全新的tvOS

在WWDC大会一开始，苹果CEO库克就亲自介绍了全新的tvOS系统，因此这里我们也简要做一下介绍。新的tvOS拥有重新设计的主屏幕，可以提供更丰富的全屏内容预览。库克表示，tvOS将为Apple TV和Apple Music中每个用户提供个性化推荐和多用户支持。另外，今年秋季正式推出时，tvOS 13还将增加对Xbox One和PlayStation 4游戏控制器的支持。目前tvOS已经支持其他蓝牙控制器，但显然很多人还是习惯Xbox One和PlayStation 4的游戏控制器。

二、硬件产品

1、新款Mac Pro

在今天的WWDC19大会上，全新设计的Mac Pro果然惊艳亮相。首先在外观上，Mac Pro由原来的“垃圾桶”变成了“行李箱”，并且引入了“奶酪刨丝器”的设计元素，看起来辨识度相当高。

Mac Pro采用英特尔28核至强处理器，功率高达300W，支持高达1.5 TB的系统内存（没错，是内存不是存储）。Mac Pro还支持了PCI扩展，8个内部PCI Express插槽，其中四个是双宽插槽，以容纳更大的扩展卡。拥有两个USB-C接口、一个Thunderbolt 3接口以及两个USB-A端口。

借助这款Mac Pro，苹果推出了一款名为MPX模块的定制扩展模块，该模块利用苹果内置于主板的专用Thunderbolt 3主干网，为组件提供额外的电源和高速连接。MPX模块是一个巨大的四宽PCIe卡，可以安装两个显卡，有自己的专用散热器，此外还有一个定制的Thunderbolt连接器可以连接到主板。苹果表示用户可以选配AMD的Radeon 580X显卡，或者有更大需求的话，可选配Radeon Pro Vega 2，甚至用Radeon Pro Vega 2 Duo进行配置，总共可以提供4个GPU和128GB的HBM2显存。另外Mac Pro还有一个可选的“Afterburner”专用视频编辑卡，可使用FPGA处理高达60亿每秒像素数。

新款Mac Pro的电源最大功率为1.4kW。三个大风扇位于新铝格栅后面，以每分钟300立方英尺（大约8立方米）的速度吹过系统。新款Mac Pro将于今年秋季推出，起价为5999美元（约合人民币41409.9元）。

2、Pro Display XDR显示器

跟随全新Mac Pro推出的还有一款苹果6K显示器Pro Display XDR，采用32英寸LCD显示屏，分辨率为6016*3384，10bit面板，P3色域，售价4999美元，约合人民币34500元，支架额外花费1,000美元。

Pro Display XDR显示器提供宽视角显示，对比度比其他显示器高出25％，防眩光。亮度方面，典型亮度1000尼特，峰值1600尼特，另外对比度达到了1000000：1。苹果称，HDR已经不能形容它的超高动态范围了，苹果称其为"EDR（Extreme Dynamic Range）"。此外，Thunderbolt 3可以支持双显示设置，Mac Pro可以同时支持6个显示器。支架有一个平衡臂。可以调节倾斜和高度，可以旋转成纵向模式。

三、开发技术

除了软硬件新品，苹果在WWDC19上还为开发者们带来了多项基础开发技术的升级，以方便开发者们更好地进行开发工作。

1、RealityKit

在最后的开发技术发布环节，苹果首先宣布了一个名为RealityKit的应用开发者新框架。新框架可以使开发人员能够更轻松地将3D内容集成到他们的应用程序中，包括AR中的内容。该框架还附带了一个配套的开发人员工具Reality Composer，可以让没有3D体验的开发人员轻松为应用和游戏建模3D内容。

在大会现场，Minecraft Earth游戏开发团队展示了利用RealityKit打造的AR游戏，可以将人完全融于游戏中，非常震撼。

RealityKit将在苹果所有平台上提供，包括iOS 13和macOS Catalina。Reality Composer将成为新的开发人员工具的一部分，在主题演讲之后可供开发人员使用。

2、SwiftUI

紧接着RealityKit，苹果还推出了一个全新的SwiftUI框架，这是一个现代化的UI界面编码结构，它是从头开始构建的，以利用Swift，让开发人员能够更简洁地进行编程。新框架使用声明性范例，可以让开发人员用更少的代码编写相同的UI。

另外，SwiftUI在Xcode中启用实时UI编程环境。开发人员声明他们想要在他们的应用程序UI中显示的UI组件类型，它就会立即显示在Xcode的右侧。

以上就是本次苹果WWDC19开发者大会的所有干货，今天凌晨没有熬夜的小伙伴，可以通过本文快速掌握本届大会的精华信息。而如果大家想要深入了解WWDC19大会的更多信息，可前往IT之家WWDC19开发者大会专题！点此前往>>

