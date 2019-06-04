家长控制应用迎来转机：两大技术获苹果认可

凤凰网科技讯北京时间6月4日消息，过去一年，苹果公司清理了旨在帮助人们及其孩子限制花在苹果设备上时间的iPhone应用，引发了反竞争行为指控。

周一，就在媒体曝出美国反垄断机构官员正加强对苹果及其同行的反垄断审查之际，苹果突然扭转了政策，悄然披露已对家长控制应用的做法放行。

在两个小时的全球开发者大会上宣传了最新系统更新后，苹果在开发者网站上发布了一篇短博文，传达了公司的最新政策。苹果称，家长控制应用现在可以使用之前的两项技术。这两项技术就是苹果近期将家长控制应用从iPhone下架的理由。

其中一项技术就是允许家长取得孩子手机控制权的移动设备管理；另外一项则允许家长在孩子手机上屏蔽特定应用。

尽管苹果并未在博文中解释为何改变了主意，但是该公司表示，只要这些应用“不出于任何目的向第三方销售、使用或披露任何数据”，它们就可以使用这两大技术。

“我的反应是：为何会出现像去年这样的痛苦？我们最终还是回到了原点。”Freedom CEO弗雷德·斯塔茨曼(Fred Stutzman)表示。Freedom是一款帮助人们追踪和限制iPhone使用时间的应用。

斯塔茨曼称，苹果在去年8月份将Freedom从iPhone下架，没有给出太多解释。他表示，苹果此举导致Freedom损失了100多万美元。

周一，多家媒体报道称，美国众议院议员表示将加大对大型科技公司的审查力度，美国司法部考虑对苹果发起反垄断调查。苹果对App Store的严格控制很可能会成为任何反垄断调查的焦点。流媒体音乐服务Spotify和两个家长控制应用近期向欧洲监管部门投诉称，苹果滥用其App Store的主导地位。荷兰监管机构也在对这一问题展开调查。

苹果发言人尚未置评。