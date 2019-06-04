天猫精灵CC/方糖R已发售，最高立减200元

4月18日，阿里巴巴人工智能实验室正式发布了天猫精灵CC、天猫精灵方糖R两款产品，目前均已经开售，临近618期间，两款产品也开启了不同程度的限时降价促销活动，其中天猫精灵CC最高直降200元。

来自天猫精灵官方的战报显示，截止6月2日24点，天猫精灵618累计销量已经达到了113万台，天猫精灵CC还获得了天猫消费电子带屏音箱销售额第一名。

天猫精灵CC：499元

天猫精灵CC是阿里巴巴人工智能实验室推出的首款带屏智能音箱产品，它搭载了7英寸178度超广可视角高清IPS触屏，前置800万像素前置摄像头，内置双独立高增益天线模组及5000mAh大容量电池。

这款产品建议零售价699元，有红色和白色两款可选。

在视频影音方面，天猫精灵CC支持智能桌面小影院，沉浸感影音体验，配置全频扬声器+双Plus腔体，采用双异构体无源辐射器设计，配置德州仪器TI5805，内置DRC+AGL音频处理DSP。

天猫精灵CC搭载AliGenie系统，这套系统能智能分析用户的使用习惯和偏好，通过阿里巴巴精选的10余家版权公司合作，进行歌曲的智能推荐。根据心情、天气、位置、时间等不同场景进行人性化的歌曲推荐。除了音频内容，天猫精灵CC的视频还支持优酷、哔哩哔哩、WOW短视频等。

通过声纹推荐，天猫精灵CC能智能识别发出口令者的身份，并根据用户习惯和喜好进行歌曲推荐，对于用户喜爱的歌曲，用户只需要在天猫精灵CC前点赞就能实现对歌曲的收藏。

另外，天猫精灵CC支持精灵识屏，这一功能允许天猫精灵CC根据屏显内容动态调整语音交互和理解系统，自动分析界面结构和内容，方便更多应用加入。

值得注意的是，天猫精灵CC内置阿里通信和中国移动共同合作的PSTN通话技术，每个天猫精灵CC都可以申请一个170号码，可以实现天猫精灵与手机、固话等普通电话之间的相互拨叫。用户也可在天猫精灵APP通讯录中添加联系人，通过“天猫精灵，打电话给某某”实现天猫精灵之间或者天猫精灵与手机APP之间的免费呼叫。

目前天猫精灵CC在天猫精灵官方旗舰店限时狂欢立省200元，499元就可入手。

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天猫精灵方糖R：79元

方糖是天猫精灵家族产品当中设计语言最为年轻的系列，方糖R取Rainbow（彩虹）之意，旨在通过多彩外观、潮酷功能及个性的设计语言表达“科技潮酷、释放年轻力”的主张。

方糖R采用波普设计，将天猫精灵点阵logo融入机身前面板，有C位黄、66红、冲鸭白三种颜色版本。

与天猫精灵CC类似，用户在天猫精灵APP通讯录中添加联系人之后，即可通过“天猫精灵，打电话给某某”实现音箱与音箱/天猫精灵手机APP之间的免费呼叫。也可以通过PSTN通话技术，在天猫精灵APP上开通“普通电话”服务，实现天猫精灵智能音箱与手机之间的直接通话。。

此外，多功能无线按钮“按呗”可以与天猫精灵方糖及CC结合，实现智能门铃、智能呼唤铃、智能按钮/开关，多种个性场景等功能，并可结合天猫精灵其他技能进行自定义组合指令，支持15米超远控制距离。

目前，天猫精灵方糖R可以连接40多个品类、600余品牌、2100多个型号的智能设备，覆盖超过70%的智能设备，加上准确的全局语音交互，动动嘴就能操控全屋家电。

天猫精灵方糖R建议零售价199元，现价79元。

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