全系技嘉加持！雷霆世纪英特尔i7-9700新品主机来了

IT之家6月4日消息 日前，雷霆世纪在京东618期间开启了三款新品主机的预约，这三款主机分别是复仇者V157/V159P以及Greenlight953三款新品。三款新品售价分别为6499元、7999元和8888元，京东618提前预约享受5999元、7499元和8399元的优惠价格。另外领券还将优惠200元。

全新雷霆世纪复仇者V157和V159P以及Greenlight953均搭载英特尔i7-9700处理器，英特尔i7-9700采用了英特尔14nm制造工艺的Coffee Lake架构。

根据英特尔官方的数据，英特尔i7-9700处理器采用8个物理核心的设计，英特尔i7-9700可睿频至4.7GHz，还有12MB的三级缓存。

雷霆世纪复仇者V157和V159P采用相同的外观，主板则是采用了技嘉B360M AORUS PRO，内存则采用了金士顿8GB×2 2666MHz DDR4内存，存储上则采用了金士顿512GB NVMe固态硬盘。

在散热上，雷霆世纪复仇者V157和V159P采用了前后定制风影12厘米紫色风扇，其中前置3个风扇，后置1个风扇，另外雷霆世纪复仇者V157和V159P均采用了500W电源，CPU散热则是采用了安钛克战虎A40塔式散热器。

不同的是，两者采用的显卡有所不同。雷霆世纪复仇者V157采用了技嘉GTX1660 OC电竞游戏显卡，而雷霆世纪复仇者V159P则采用了技嘉RTX2060 WF OC显卡。

其中雷霆世纪复仇者V157售价为6499元，复仇者V159P售价为7999元，现在开启预约享受5999元和7499元的价格，领券还将享受200元优惠，同时还有六期免息。

雷霆世纪Greenlight953则同样采用英特尔i7-9700处理器，主板则是采用了技嘉B360主板。它的内存采用了金士顿8GB×2 DDR4双通道内存，存储方面则采用了512GB NVMe金士顿固态硬盘。

雷霆世纪Greenlight953采用的公版RTX2070显卡的DLSS技术相较于GTX1080在性能上可以提升48%，这对重度游戏用户来讲，无疑是一个非常好的选择。

雷霆世纪Greenlight953整个机身采用了安钛克中塔式机箱，电源则是500W的全汉蓝暴炫动二代黑化版电源。

总的来讲，雷霆世纪Greenlight953游戏主机更适合重度游戏玩家选购。目前，这款产品售价为8888元，京东618期间预售可享受8399元优惠价格，另外领券还能再享200元优惠。



