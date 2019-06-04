工信部：1-4月规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.0%

IT之家6月4日消息 今日，工信部公布2019年1-4月电子信息制造业运行情况。

1-4月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.0%，增速同比回落3.6个百分点。4月份增加值同比增长12.4%，增速比上月加快2.2个百分点。1-4月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长4.9%，增速同比回落2.6个百分点。4月份出口交货值同比增长9.4%，增速比上月加快6.2个百分点。

1-4月，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长6.1%，利润同比下降15.3%，营业收入利润率为2.93%，营业成本同比增长6.1%，应收票据及应收账款同比增长5.4%。

电子元件及电子专用材料制造业方面，1-4月，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长13.2%，出口交货值同比下降2.3%。主要产品中，电子元件产量同比下降31.2%。

电子器件制造业方面，1-4月，电子器件制造业增加值同比增长8.8%，出口交货值比增长7.0%。主要产品中，集成电路产量同比下降6.7%。

计算机制造业方面，1-4月，计算机制造业增加值同比增长3.9%，出口交货值同比增长8.0%。主要产品中，微型计算机设备产量同比增长3.6%；其中，笔记本电脑产量同比增长0.6%，平板电脑产量同比增长27.6%。