每天领3次、最高618元红包：京东/天猫6.5美妆日0点开启

今晚0点，京东618超市狂欢日结束，5日迎来新主题“时尚美妆日”，个人护理、时尚美妆等品类2件8折、3件7折，每满199-100元，全场低至9.9元包邮。

天猫618从3日起开始为期10天的品类日，每天一个主题，5日是天猫爱美日，大牌美妆买1享10，潮流个护第二件0元，价保618全场商品年内新低，有需求的小伙伴一定要抓住机会，年中清空一波购物车。

• 京东京喜红包：点此领取

• 天猫超级红包：点此领取

1、京东京喜红包

5月30日0点正式开抢，可随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额无门槛现金红包（不可提现），京喜红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用：点此领红包。

领取红包后可邀请好友集火力值再得红包，每个好友可增加5点火力值，当火力值集满10、35、100点时可分别获得3、6、14元红包。

• 活动时间

红包领取时间：5月30日~6月20日

红包使用时间：5月30日~6月21日（过期红包失效）

• 京东618福利放送

会场 优惠力度 主会场 美妆满199-100元 白条券 49-2元券、还信用卡1000-5元券 大波新券 99-5元白条券、各种品类券 城市接力 每个城市瓜分100万现金 PLUS会员 105-5/200-10/500-20全品券 京豆兑换 105-5/160-7/300-12全品券 手机 0/10/14/20点，领4980-618券 耳机音响 499-150、299-100、99-20券 家电 6000-618、999-50元神券 电脑配件 三星27寸2K曲面显示器1549元 电视影音 980-200、4970-500元券 相机 全场预售新低+大额优惠券 数码电器 手机1880-200、880-100元券 运动鞋服 300-60、600-120元券

618京东特惠指南，好价新低：

厂商 大促活动 小米 Redmi K20 Pro 2499元 华为 直减600元+6期免息 一加 一加7 Pro 6月1日开售 三星 立省2300元 魅族 领券减618元



2、天猫超级红包

5月29日起每日三次、最高618元、分两波领取，另外还有订阅、签到等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，点此领取。

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“IT之家密令红包”、“辣品密令红包”（注：不含引号），亦可参与618天猫亿万红包的抽取！

【领取时间】

第一波：2019年5月29日 00:00:00 至 6月12日 23:59:50

第二波：2019年6月13日 00:00:00 至 6月18日 23:59:50

【使用时间】

1、6月1日 00:00:00 至 6月12日（ 5月29日至6月12日获得的红包可用）

2、6月16日 00:00:00 至 6月18日（6月13日至6月18日获得的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【红包面额】

近12个月没有在天猫购买的天猫新人可领10元、15元、20元三档额度现金红包；非天猫新人可领618元、2元、1元、0.5元四档额度现金红包。

• 2019天猫618理想生活狂欢节分会场入口一览

• 主会场 ，最高618元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 年中特卖会 | 聚划算 | 图书会场 | 全球尖货 | 文教乐器 | 汽车用品 |

• 数码电子类 - 数码电器主场 | 精品手机 | 电视家影 | 电脑办公 | 潮酷数码 | 数码配件 | 电脑周边

• 家用电器类 - 极智家电 | 厨电热水器 | 大家电 | 空调风扇 | 灯具安防 | 小家电 | 冰洗会场 | 厨房电器

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 男女鞋 | 内衣搭配 | 运动户外

• 美妆配饰类 - 生活个护 | 时尚箱包 | 手表眼镜 | 珠宝饰品

• 居家生活类 - 家居家纺 | 家具家装 | 办公家具 | 家装建材 | 全屋定制 | 精品家具

• 粮油冲饮类 - 粮油速食 | 健康自营 | 健康大牌 | 中外名酒 | 品质生鲜 | 休闲零食 | 进口生鲜 | 茶乳冲饮