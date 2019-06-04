苹果官方解读：iPadOS带来的全新操作界面与Apple Pencil用法

IT之家6月4日消息 在今日的WWDC19开发者大会上，苹果发布了全新的操作系统iPadOS。现在官方的详细解读也来了，一起来看一下吧。

Apple今日预览了 iPadOS，这款全新命名的强大操作系统，为iPad带来了独特体验。iPadOS在iOS的相同基础上，针对iPad的宽大显示屏和灵活多用性，增添了多项强大的新功能以及直观易用的特性。除了带来在多个窗口中使用app的新方式，通过重新设计的主屏幕一览更多信息，以及为Apple Pencil设计了更自然的用法，iPadOS还借鉴了iOS 13的重大更新，使iPad成为消费者和创意专业人士的理想设备。

▲iPadOS采用新的主屏幕设计，可显示更多app，并增添了“今天”视图，让各种信息一目了然。

▲深色模式为iPad带来全然不同的外观，营造出引人入胜的视觉体验。

“iPad彻底改变了人们工作和表现创造力的方式，而iPadOS的推出，带来了许多激动人心的功能，让iPad宽大的显示屏和灵活多用性得到充分发挥，将iPad的独特体验提升到了新的高度。”Apple软件工程高级副总裁Craig Federighi表示。“iPadOS满载精彩的功能，比如可显示小组件的新主屏幕、更强大的多任务处理功能，另外还有各种新工具，让你的Apple Pencil用起来更自然。”

▲重新设计的工具调板增添了多种工具、颜色和图形选项，丰富了用Apple Pencil发挥创意的可能性。

新的主屏幕

主屏幕经过重新设计，新的布局在每一页上可显示更多app。用户现在可将“今天”视图添加到主屏幕，以快速查看小组件来一览各种信息，包括天气、日历、日程活动、使用技巧等。

巧用“分屏浏览”和“侧拉”功能处理更多事务

现在，iPad用户可利用更新的“分屏浏览”功能，在同一个app中同时处理多个文件和文稿，或者使用“侧拉”功能，快速在多个app之间进行查看和切换。例如，用户可在撰写电子邮件的同时，并排查看另一封邮件，或者轻扫一下，轻松取用信息或日历等多个app。App Exposé提供快速查看功能，只需轻点一下，就能查看任意一个app已打开的窗口。

▲利用更新的“侧拉”功能快速在多个app之间进行查看和切换。

更多Apple Pencil的用法

iPadOS的到来，使Apple Pencil与iPad的精彩体验更加融为一体。现在，用户从屏幕角落划动Apple Pencil调出工具，就能在iPad上标记和发送整个网页、文稿或电子邮件。经过重新设计的工具调板，方便快速取用各种工具、颜色调板、图形、物体橡皮擦，并提供一个可擦除任意部分线条的像素橡皮擦和一个可绘制直线的标尺。Apple Pencil采用先进的预测算法和优化，将行业领先的延迟表现缩短到只有9毫秒，用起来感觉更加自然。

更强大的文件App

文件app提供了一个集中的地方来快速取用和管理文稿，而在iPadOS中，凭借iCloud云盘支持文件夹共享功能，文件app变得更强大。任何有权限访问共享文件夹的人，都会在iCloud云盘中看到该文件夹，并始终能够取用最新版本的文件。iPadOS还支持外部驱动器，用户可轻松插入U盘、SD卡，或登录到SMB文件服务器。所有这些，都可以在文件app内进行。新的Column View分栏视图提供高分辨率预览，帮助用户导航浏览各个目录，而对标记、旋转和创建PDF等快速操作的支持功能，则让用户可以事半功倍，轻松用iPad提升工作效率。iPadOS还加入了本地存储、压缩与解压缩功能，以及新的键盘快捷键。

▲文件app增添了对外部驱动器和SMB文件服务器的支持，方便用户轻松取用和管理文稿。

Safari浏览器带来桌面级浏览体验

iPad上的Safari浏览器比以往更加强大。iPadOS会自动显示网站的桌面版，按适合iPad显示屏的比例缩放页面，并对其进行触控优化，网页类app在iPad上的Safari浏览器中使用体验出色。Safari浏览器还支持众多重大的新功能，比如下载管理器、30个新增键盘快捷键，以及增强的标签页管理功能。

优化的文字编辑功能

iPadOS为iPad的文字编辑功能带来重大更新，点选操作更快更容易，速度和精度都有提升，而且只需手指轻扫便可选择文字，还可使用新的手势执行剪切、拷贝、粘贴和撤销操作。

▲为剪切、拷贝、粘贴和撤销操作设计的新手势大大提升iPad上的工作效率。

iPadOS的其他功能

• 深色模式带来全然不同的深色配色方案，不仅在整个系统中看起来很美观，而且弱光环境下会令眼睛倍感舒适。

• 用户可安装自定字体，并在整个系统范围内使用这些字体，非常适合在iPad上制作精美的文稿。App Store将会提供由Adobe、DynaComware、Monotype、Morisawa和Founder等精品设计机构及主要字体供应商开发的字体。

• 新的浮动式键盘节省屏幕空间，并支持QuickPath，不仅能让你轻松单手打字，还能留出更多空间来显示app。用户可捏合双指来启用浮动式键盘，还可将它拖至屏幕上的任意位置。

• 照片 app会从图库中精选并突出显示最佳照片，自动隐藏杂乱内容和相似的照片，为你展示过去一天、过去一个月或过去一年发生的重大事件和活动。照片编辑变得更直观，新的工具让你可更简单地应用特效、调整和查看照片，而且几乎所有照片编辑功能现在都可用于视频剪辑。

• Sign In with Apple 功能带来快速、简单、私密的方式，让你能用Apple ID登录各个app和网站。

• 地图 app中，Collections功能给你全新的方式来分享餐厅、商店或目的地；Favorites功能则可让你快速浏览常用地点1。

• 性能的提升令整个系统的响应更加流畅灵敏，面容ID解锁速度更快。另外，App Store上的iPad app采用新的打包方式，可将下载大小最多减小50%，将app更新最多缩小60%，使app启动速度最快提升至两倍。

▲来自精品设计机构及主要字体供应商的自定字体可在整个系统范围内使用。

▲新的浮动式键盘不仅节省空间，而且支持 QuickPath 功能。

▲新的浮动式键盘不仅节省空间，而且支持 QuickPath 功能。

▲Sign In with Apple 功能提供更简单、更私密的方式来登录各个 app 和网站。

上市时间

iPadOS开发者预览版将于今日起面向Apple Developer Program成员提供，公众测试计划将于下个月面向iPadOS用户推出。iPadOS将于今年秋季以免费软件更新的形式，提供给iPad Air 2及更新机型、所有iPad Pro机型、iPad (第五代)及更新机型以及iPad mini 4及更新机型。功能可能会有所变化。某些功能仅适用于部分地区或语言。