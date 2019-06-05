“巴菲特慈善午餐”被拍下后，大佬围剿“戏精”孙宇晨

6月4日，币圈最具争议的创业者孙宇晨宣布豪掷456.7888万美元拍下“巴菲特慈善午餐”。

原本应该皆大欢喜，巴菲特为再次刷新记录的成交价暗自欢喜，孙宇晨则庆幸于有机会亲自与“股神”聊聊区块链，不求说服但希望帮其抛开成见，鄙夷孙宇晨的人暗自从嘲讽.....

不过在孙宇晨的计划中，450万美金的作用远不止于此。在这种人生高光时刻，以营销能力著称的他想再高调一点。

在公布消息前，他就开始发微博预热，4日凌晨12点公布消息后更是连发十多条微博，其兴奋之情溢于言表，甚至凌晨3点44分还在与网友讨论金额。此外，为了让更多人知道他买下慈善午宴，他在微博中主动贴上“孙宇晨拍下天价午餐”的标签，热搜手到擒来。

伴随热搜讨论的同时，越来越多人对孙宇晨的个人经历感到好奇，其中被搜狗CEO王小川看作骗子的话题最引人注目。

高调言论引来大佬围剿

如果不是孙宇晨自己主动提及，王小川可能很难想象自己被对方记恨长达6年是因为一个眼神。

今年年初，孙宇晨在朋友圈称：“新年与朋友翻起一张照片，2014年11月24日，我和王小川录制节目。我永远也忘不了他这打量骗子的眼神，他说我是骗子，肯定会失败，和我录节目是耻辱，最后甚至没法录下去。后来不到三年我公司就超过搜狗市值。人生中，瞧不起你的人对你的鞭策更加刻骨铭心。”

他还补充称，创业最终还是为了改变世界，也不是为了复仇，也不是为了证明他错我对，但这些刻骨铭心的耻辱与鞭策，又未尝不是奋斗的动力呢？更多的人将这一举动看作“碰瓷”。

兴许是昨日网友的讨论，让王小川不满，6月4日下午，王小川发微博回应孙宇晨朋友圈有关“骗子、失败”的言论：什么叫成功？什么叫骗子？每个人有自己的定义。有的人以为是身价，有的人以为是市值。放到历史长河里，云淡风轻。用极致理性追求真理的科学家，用极致感性追求美的艺术家，以及用大爱对世界或民族做出的贡献的英雄，才能永垂不朽。

于是，孙宇晨抓住对方言论中提及的“市值”这一关键词做起了文章。孙宇晨在微博转发王小川的微博并配文称：其实对于往事，我也不过当做一种鞭策，早已进入了我没有敌人的状态。不过就正如科学家得有科学发现，艺术家得有作品，创业者产品与其市值也是对创业者的衡量。我们不如放下成见，再来一场三年之约，看看2022年6月之时，波场与搜狗市值孰高孰低？赌注一百个比特币。

孙宇晨和王小川的来回应战也引来了创投圈其他大佬的关注，金沙江创投朱啸虎直接转发微博并点赞称：赞小川！世界上有太多的东西比金钱重要。

熊猫资本合伙人李论也在朋友圈发文称，“孙宇晨强拍巴菲特，是把中国人的脸丢到国际上去了，无疑给全世界传达非常错误的信息，进一步丑化了中国人的价值观”。

小鹏汽车董事长何小鹏评论：“知耻而后勇本来是好事，但是不知耻而行骗招摇过市就搞笑了。”

繁星集团CEO刘洋更是直言孙宇晨是个智商、情商极高的骗子并劝解“各位记住了，如果你不是比他还厉害的骗子，不要买他的币。”

此前采访过孙宇晨的火星财经发起人、蓝港互动集团创始人、极客帮创投合伙人王峰反倒是没有像其他大佬言辞激烈，王锋认为孙宇晨花钱和股神吃饭，出发点没有错，是一件好事，王小川的回应占据了道德的制高点。王峰建议，“把巴菲特老爷子放到一边，他们两人来场公开大辩论。”

孙宇晨此前声称要带加密资产交易所币安创始人赵长鹏一起赴约巴菲特午餐，令人咋舌的是，赵长鹏公开发声，称拒绝了孙宇晨的午饭邀请。

之所以孙宇晨引来了众多争议之声，也是由于其个人靠炒币短期积累财富的投机色彩让人鄙视，加之孙宇晨又极其喜欢自我营销。

再加上网友对其疑似割韭菜、诈骗等行为的强烈不满，一时间关于孙宇晨的评论很少有正面的情绪。

营销与争议：最会PR的老板？

即便从数量来看，关于孙宇晨的批判占据绝对上风，但他好像丝毫不在乎。甚至还主动为一些负面的声音点赞，他赞同过的一条微博中直言：“巴菲特会说波场是老鼠屎吗？”有网友问。“请不要侮辱老鼠。”另一网友回答。

事实上，关于如何面对争议与嘲讽，孙宇晨可谓“身经百战”。

多次被指责抄袭、“割韭菜”，与波场前COO刘明、CTO陈志强互撕并落下“不诚信”的名声、打着“马云门徒”的旗号被警告、被李笑来点名诈骗.....

这些负面的声音在孙宇晨看来也不完全是坏事，面对质疑他曾坦言：“我们这种初创公司，说白了还是太low嘛。只能靠老板狂出台，狂做PR，才能吸引投资者注意，不然靠什么跟大公司们拼？3个月没动静，就被干死了。PR在我们这儿就是跳动的心脏，时不时就得蹦跶一下，不蹦就死了。吃相是很难看，但是没办法。”

这种极度崇尚PR的想法可谓贯穿孙宇晨的成长，大学时期为了取得满意的绩点他不惜转系学习相对陌生的专业，为了让成绩好看主动联系老师提前让对方检查自己的作业或论文；在南方周末实习期间，他效仿胡适在人人网创办《每周评论》并每篇文章落款“孙宇晨于《南方周末》新闻部”；创业之后其营销、包装能力更甚，除了众所周知的“马云最年轻的门徒”，他还自称或被评委为中国90后先锋代表、北京大学的新兴代表人物、达沃斯论坛全球杰出青年.....

另外，他还擅长砸钱抢热点，在ofo被热烈讨论的时候他表示愿意出资199万替戴威还钱。在今年2月的赵宇案件长期霸占热搜时，他又承诺出资1000万“伸张正义”.....

可见用钱换话题、讨论、眼球，对陈晨宇来说并不是新鲜事，甚至之前尝到了甜头。更何况与巴菲特会晤之后，说不定“马云最年轻的门徒”又能摇身一变成为“股神新晋门徒”，而且还是数十亿观众“盖过章”的。