长安福特回应被罚1亿元：坚决执行并规范销售管理

IT之家6月5日消息 据国家市场监管总局官网发布消息，近日，市场监管总局对长安福特汽车有限公司（以下简称长安福特）实施纵向垄断协议依法作出处罚决定，对长安福特处以罚款1.628亿元。

针对被罚款一事，长安福特回应称，将充分尊重并坚决执行国家相关部门就此次反垄断调查所做出的处罚决定，并且已经采取行动与经销商一起规范区域销售管理。同时，长安福特将按照国家法律法规的要求，继续进一步规范经营活动，切实维护自由、公平的市场竞争环境。