戴尔确认：新款XPS 15不会出现老款的DPC延迟问题

IT之家6月5日消息 根据外媒的报道，戴尔可能没有完全修复影响XPS 15 9570的DPC延迟问题，但它承诺新款的XPS 15 7590将不会出现该问题。

延迟过程调用(DPC)是Microsoft Windows操作系统的机制，允许高优先级任务如中断处理程序延迟所需的低优先级任务稍后执行。这使得设备驱动程序与其他低层事件消费者更快地执行其处理的高优先级部分，调度非关键的附件处理稍后以较低优先级执行。XPS 15 9570的主要罪魁祸首之一是ACPI.sys，它在播放音乐时会引起音频断断续续故障。

戴尔通过发布BIOS 1.10.1减少了延迟时间，它还没有消除延迟峰值。现在，戴尔承诺即将推出的XPS 15 7590将不会与其前代产生相同的DPC延迟问题。

据悉，在刚刚过去的台北电脑展上，戴尔更新了其XPS 15（7590），最高支持i9-9980HK八核处理器和 GTX 1650显卡。现在，根据最新的消息，戴尔新款XPS 15 将在6月上市。

根据外媒报道，戴尔已确认戴尔XPS 15 7590将于6月推出，确切的说法是“XPS 15将在未来2-3周内到来”。

新款的XPS 15 7590将可选OLED屏，SSD也不再焊接在主板上，更加方便升级。

外观上，新款戴尔XPS 15看起来很像去年的版本，不同的是配置，新款支持最高8核/ 16线程处理器。新款戴尔XPS 15采用铝制机身，碳纤维掌托和玻璃覆盖的精密触控板。低配版使用英特尔酷睿i5-9300H四核处理器，至少8GB DDR4-2666内存，至少256GB的存储空间，以及至少1920 x 1080像素的显示屏。