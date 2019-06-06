快讯：苹果在中国成立首个App设计开发加速器

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IT之家6月6日消息 据凤凰网消息，苹果大中华区董事总经理葛越今日正式宣布，在中国上海成立首个App设计开发加速器。
据了解，App设计开发加速器将于今年夏天正式落地上海。苹果大中华区董事总经理葛越介绍称，去年一年中国区的营收占全球30%，因此苹果想通过App设计开发加速器帮助中国的开发者，让他们受到更专业的培训以及管理。苹果设计开发加速器还将举办各种各样的活动，包括各种讲座、研讨会、实验、客座嘉宾演讲、讲师培训以及定期社交活动等。
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