5G牌照今日达，究竟意味着啥

靴子终于落地。

根据央视报道，工信部今日将发放5G商用牌照。此前，业内预计的牌照发放时间是今年10月初，这说明5G商用要早于预期。

这是一则令人振奋的消息，展现了中国创新的底气。有业内人士直言，“我国现在发放5G牌照，说明我国5G产业已做好了准备。中国有能力让全世界看看，什么是全球领先的5G网络！”

那么，5G牌照的发放，究竟意味着什么呢？

牌照有多重要？

今年1月10日，工信部部长苗圩表示，今年将加快5G商用步伐。在若干个城市发放临时牌照，使大规模的组网，能够在部分城市、热点地区先实现。预计到今年下半年，像5G手机、5GPad，会投放市场。

这无疑是一针强心剂。

几十年来，中国的通讯圈都有句老话：1G空白、2G跟随、3G突破、4G并跑，到了5G时代，终于有望成为领跑者之一。

随着牌照的下发，将会开启5G从试验向试商用阶段的迈进。试商用阶段将更加侧重于应用端，更多的企业将能够参与到5G应用开发，闸门的打开将极大激发产业界实质性参与和投入的积极性，带来极大的经济和社会效益。

对于运营商、设备上、终端厂商、消费者来说，5G牌照的颁发还有着不同的意义。

影响1：三大运营商持证上岗要改写格局了

首先是运营商，早发牌照的优势十分明显。发牌后可以更好地进行5G规划，更重要的是，前期花费巨资投入研发和建设，有了牌照则意味着可以持证上岗，进行资金回笼。

值得注意的是，在牌照发放后，还很可能会改变三家运营商以往的格局。

众所周知，中国移动在4G时代一家独大，体量约是中国联通和中国电信总和的两倍。但在5G时代，我国的5G试验频率为3.4G和3.5G相关频段，中国移动获得的是2.6G频段的100兆，以及4.9G频段的200兆；联通和电信获得的是3.5GHz左右的各100MHz频谱资源。

这就意味着，联通和电信与试验频段相吻合，且会获得广泛的产业链支持，这将大大降低建设难度和成本。移动虽然有更大带宽，但2.6GHz的成熟度略低于3.5GHz，组建产业链存在难度。

就如同打牌，移动的牌不好，但是本金足。另外两家牌好，能否翻身就看各家策略了。

5G时代，联通和电信，与中移动势必一战，这也是有关部门在三大运营商的平衡性上做出的调整。中国移动如何保持4G的领先优势，将是必须要面对的问题。

影响2：通讯设备商终于可以“收割”赚钱了

所谓设备厂商，主要还是以华为和中兴为主。虽然爱立信、诺基亚等亦在名单中，但采购份额悬殊较大。

不久前，新浪科技在采访华为5G产品线总裁杨超斌时发现，华为目前已获得40+个商用合同，其中25个来自于欧洲，10个来自中东区，6个来自亚太区，另一个来自非洲，唯独没有中国。

杨超斌解释称，“中国地区，虽然我们跟移动、电信、联通都在做实验，但因为临时牌照还没发，在中国做的实验还不能叫商用”。

随着5G牌照的落地，想必将为华为的商用之路添上浓墨重彩的一笔。

同时，杨超斌还强调，当中国企业在5G技术专利上拥有优势时，全球的电信企业在5G网络落地时，则必须要支付专利费。

这些，也需要有5G牌照“护体”。

有业内人士对此直言不讳，“设备商挣钱的日子终于到了”。当然，还有巨额的基站维护费用等，这也是一笔不小的收入。

被称为最贵5G手机的华为Mate X

影响3：终端手机厂商换机潮是最大的动力

牌照的落地，最雀跃的还是手机厂商们。

在此之前，华为、OPPO、小米等智能手机纷纷推出了自己的5G智能手机，希望在市场成熟之后分得一杯羹。在MWC2019期间，华为就推出了折叠屏5G手机Mate X，如无意外，该产品本月即将在国内发布；OPPO发布了Reno 5G版，并面向全国公开招募首批5G体验官；小米也推出了MIX3 5G版，产品已经在瑞士等欧洲国家正式发售……

新浪科技曾采访了多位手机厂商人士。大家均认为，5G将是行业格局的一个新的分水岭，这也是提前布局5G的原因所在。

其实，近两年中国智能手机市场已从增量市场转向存量市场，用户换机速度大幅放缓，连续整体出货量下滑成为厂商们难以承受之重。在此背景之下，金立、锤子、魅族先后遭遇困境，华米OV这四家头部厂商也走向了激烈的零和竞争。

5G时代，消费者要体验5G网络的速度，就必须购买5G手机来更换掉手中的4G手机。因此5G毫无疑问被厂商们视为驱动用户换机的下一个动力，也成为各家获得增量用户的来源。

影响4：消费者中低价位手机还得等一年

在信息发达的当下，5G的各色宣传始终围绕在消费者耳边。牌照下发后，宣传力度也会更加强劲。是不是5G手机要很快普及了？

答案是否定的。即便能使用，体验感也不佳。

首先，5G网络的建设还处于早期阶段。

三大运营商只在一些重点城市的核心区域建设了5G基站，且仍处于调试阶段，覆盖广度等还不完善。

其次，5G手机的数量仍旧有限。

只有少数头部手机厂商推出了产品。这一方面与5G手机的技术复杂度有关，中小厂商在5G技术和产品上处于弱势；更重要的是，5G手机也并未完全成熟，还存在着耗电量大、发热量大等问题，这与华为、高通等的5G基带芯片目前仍旧是外挂式而未能集成在处理器中有关。

再次，5G手机仍存在价格偏高的问题。

以华为的Mate X为例，该产品官过方定价为2299欧元，折合人民币近1.8万元；OPPO Reno 5G版售价899欧元，折合人民币也近7000元；小米MIX3 5G版算是相对便宜，手机599欧元，折合人民币不到5000元。对于大多数消费者来说，售价依旧高昂。

此前，中国移动曾预测，2019年年底5G终端价格在5000元左右，到2020年年底，5G终端会向中低价位下探，部分5G手机的价格可能会降至1000元左右。

华为5G产品线总裁杨超斌告诉新浪科技，回看4G的发展历程，4G首款终端上市耗时3年，4G千元机用了4年才上市。反观5G，5G的首款终端只用了1年，“我预计，5G千元机最快将于明年年底上市，慢的话后年也会上市”。

中国移动5G基站施工现场

中国5G有多强？

5G的发展，是中国科技创新的一个缩影。近年来，中国始终坚持在合作中自主创新，在开放中贡献世界。让我们来看看，中国5G到底有多强！

近30个省区市可打5G电话

目前，三大运营商已在各大城市建设5G基站，从而开展5G外场测试。今年4月23日，中国联通在全球产业链合作伙伴大会上宣布，5G网络部署要在7个城市城区实现连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖，在N个城市定制5G网中专网。4月26日，中国电信表示，已建成跨省跨域规模试验网，并在17个城市开展5G创新示范试点。

据不完整统计，中国已有近30个省区市拨通了首个5G电话。这些城市包括广东、北京、上海、四川、河南、安徽、福建、河北、海南等。其中，约三成城市发布了5G基站规划。

主导标准化占比达40%

根据第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，中国提交的5G国际标准文稿占全球32%，主导标准化项目占比达40%，推进速度、推进质量均位居世界前列。

文献和项目的数量，决定着国际通信行业标准化组织（3GPP）制定的国际标准。这一现象表明，中国在全球5G发展过程中正扮演着积极重要的决策。

事实也的确如此。据报道，中国三大运营商在5G相关标准的制定中分别占据重要角色。

例如中国移动，在2017年12月就牵头完成首版5G网络架构国际标准；中国联通，主导着3GPP发布了首个Sub-6GHz 5G独立部署的终端射频一致性测试标准；中国电信，牵头组织3GPP官方技术标准的撰写等。

华为领跑全球5G专利数

比运营商更“冒尖”的，必属中国的设备厂商。在全球5G专利报告中，设备厂商们名列前茅。

近期，德国专利数据公司IPlytics发布的5G专利报告指出，截至2019年4月，中国企业申请的5G通讯系统SEPs（标准必要专利）件数排在全球第一，占比34%。在拥有5G专利数量全球前十的名单中，中国占有三个席位，分别为：华为、中兴及中国电信科学技术研究院。

其中，华为拥有1554项专利，近乎两倍于高通的846项专利。但值得注意的是，虽然英特尔和高通，5G专利数量只占比14%。但是，昔日巨头诺基亚和爱立信，则持有较高比例，尤其是诺基亚，专利数已达到1427项，直逼华为。

总结：

5G商用牌照的发放，意味着我国将正式进入5G商用元年。这一消息所带来的利好，还远不止上述这些。

惊人的速度、大规模的连接、超低的时延，爆炸增长的数据……一切都将很快融入到生活的方方面面。它影响的不再仅仅是一部手机，它所带来的是一场关乎“链接”的革命。

你，准备好了吗？