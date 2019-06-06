华为回应5G牌照发放：全力支持中国运营商建好中国5G

IT之家6月6日消息 今天，工信部正式向国内运营商发布5G商用牌照，中国移动、中国电信、中国联通加上中国广播电视网络有限公司获牌，这意味着中国宣布正式进入5G商用元年。华为表示，华为公司将凭借端到端全面领先的5G能力全力支持中国运营商建好中国5G。相信不久的将来，中国5G将引领全球。

华为称，在全球5G的商用步伐上，华为公司也已位居前列。早在2018年2月世界移动通信大会期间，华为就已完成全球首个5G通话，并推出了全球首个5G终端。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。

从去年4月份开始，华为已经在中国40多个城市与中国三大运营商开展了5G规模商用试验，包括城区、室内、高速公路、地铁等多场景实测，均已达到商用标准。

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