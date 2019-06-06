华为回应5G牌照发放：全力支持中国运营商建好中国5G

IT之家6月6日消息 今天，工信部正式向国内运营商发布5G商用牌照，中国移动、中国电信、中国联通加上中国广播电视网络有限公司获牌，这意味着中国宣布正式进入5G商用元年。华为表示，华为公司将凭借端到端全面领先的5G能力全力支持中国运营商建好中国5G。相信不久的将来，中国5G将引领全球。
华为称，在全球5G的商用步伐上，华为公司也已位居前列。早在2018年2月世界移动通信大会期间，华为就已完成全球首个5G通话，并推出了全球首个5G终端。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。
从去年4月份开始，华为已经在中国40多个城市与中国三大运营商开展了5G规模商用试验，包括城区、室内、高速公路、地铁等多场景实测，均已达到商用标准。
下面是文章内容：
华为公司自2009年起着手5G研究，已累计投入20亿美金用于5G技术与产品研发，当前已具备从芯片、产品到系统组网全面领先的5G能力，也是全球唯一能够提供端到端5G商用解决方案的通信企业。
截止目前，华为共向3GPP提交5G标准提案18000多篇，标准提案及通过数高居全球首位，向ESTI声明5G基本专利2570族，持续排名业界第一，其主导的极化码、上下行解耦、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为5G国际标准的重要组成部分。
同时，华为已实现全系列业界领先自研芯片的规模商用，包括全球首款5G基站芯片组天罡、5G终端基带芯片巴龙以及终端处理器芯片麒麟980。
在全球5G的商用步伐上，华为公司也已位居前列。早在2018年2月世界移动通信大会期间，华为就已完成全球首个5G通话，并推出了全球首个5G终端。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。
为迎接中国5G商用，华为已做好了充分准备。
“在工信部IMT-2020(5G)预商用系统组网验证中，华为率先完成5G独立组网（SA）与非独立组网（NSA）的全部测试项目，覆盖了5G商用的所有主流频段，单用户下行测试峰值超过1.8Gbps，Sub 6GHz单小区下行峰值超过14.5Gbps，eMBB业务下用户面单向时延低至2ms，不断刷新业界记录。”
同时，华为提出的单一无线接入网、4G/5G共站同覆盖、智能电源等技术，将有力降低5G建设与运营成本。
从去年4月份开始，华为已经在中国40多个城市与中国三大运营商开展了5G规模商用试验，包括城区、室内、高速公路、地铁等多场景实测，均已达到商用标准。
中国运营商当前在用户规模、网络能力、总体收入等方面均位居世界前列。华为公司将一贯秉承“以客户为中心”的核心价值观，持续加大基础领域研究投入与产品技术创新力度，尽己所能，全力支持中国运营商建好中国5G。
中国的通信发展史是一场波澜壮阔的探索历程。
过去四十年，我国通信业经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步的探索历程，其中进步与成果来之不易。
现在，面向“5G引领”的关键历史机遇，华为将持续支持中国运营商，并与各界产业伙伴通力合作，共同为5G产业创新贡献力量，打造5G数字经济新引擎。
向敢于探索、砥砺前行的中国通信人致敬！