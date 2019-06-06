618期间：魅族16s手机售价2699元起

IT之家6月6日消息 魅族迎来618夏日清凉价，加入了最新款的魅族16s手机价格调整，在此期间，魅族16s售价2699元起。

魅族16s搭载一块6.2寸、分辨率为2232*1080的屏幕，拥有4.2mm超窄下巴，91.53%超高屏占比，机身重量为165g，厚度为7.6mm。

魅族称，与三星进行了合作，采用了Super AMOLED屏幕，并经过视网膜级色彩还原、有害蓝光过滤及DC调光三大优化。

魅族16s搭载的是“满血榨干”版的高通骁龙855移动平台，具有7nm低功耗制程工艺，Adreno 640 GPU，3倍AI性能提升。此外，该机搭载UFS 2.1，配备6GB/8GB内存。

魅族16s搭载了基于Android P+Flyme 7.3打造的One Mind 3.0，具备了切断唤醒3.0、智能冻结3.0、资源托管2.0、内存清道夫2.0、内存压缩2.0、进程收割者3.0、异常自动修复2.0。

One Mind 3.0可以实现对后台应用进行管控，对系统资源进行调配，官方称其为一套榨干“骁龙855”的系统工具。

魅族还表示，One Mind 3.0将在其他机型上陆续发布。

魅族16s后置4800万像素AI双摄（IMX586+IMX350），支持OIS四轴光学防抖，支持双超级夜景模式、极限4800万像素模式。

前置摄像头方面，魅族16s全球首发三星3T2、2000万像素传感器，支持0.2s人脸解锁，支持人像虚化、AI美颜，前置HDR+。

魅族还表示16s采用了汇顶第二代光学指纹方案，解锁速度、湿手解锁成功率均有大幅度提升。魅族16s具备了DSP指纹识别加速，以及专项优化团队优化，解锁速度比16th提升100%，湿手指识别率提升30%。

魅族经典的mTouch也在魅族16s上升级为全新的Super mTouch，识别速度与识别率大幅提升，同时支持支付宝、微信指纹支付。

魅族16s支持mEngine 3.0，可以在游戏过程中全力运作，依据场景自行匹配相应振感，不同武器的射击振动也不尽相同。

魅族称，其瞬态响应速度提升1.5倍，在玩家开枪的一瞬间，就通过线性马达高速反馈到手上，仿佛真枪的后坐力一般，带给你更好的沉浸感。

此外，魅族工程师们还着重优化了玩家们的痛点，带来了100Hz触摸刷新率、30%屏幕点击响应速度提升、65%滑动操作响应速度提升。