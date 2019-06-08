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京东6.9电器酷玩日：家电、电脑数码、手机直降新低，大牌5折秒

2019-6-8 22:00:51来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家6月7日消息 京东618大促明日（6月9日）将开启【电器酷玩日】活动，家电、电脑数码、手机将迎来第一波狂促，0点开始将有不同单品神价新低，购物车还没清空的小伙伴多多关注下：点此前往

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会场优惠力度
主会场家电、电脑数码、手机小神价
白条券49-2元券、还信用卡1000-5元券
大波新券99-5元白条券、各种品类券
城市接力每个城市瓜分100万现金
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
京豆兑换105-5/160-7/300-12全品券
手机0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
家电6000-618、999-50元神券
电脑配件三星27寸2K曲面显示器1549元
电视影音980-200、4970-500元券
相机全场预售新低+大额优惠券
数码电器手机1880-200、880-100元券
运动鞋服300-60、600-120元券

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618京东特惠指南，好价新低：

厂商大促活动
小米Redmi K20 Pro 2499元
华为直减600元+6期免息
一加一加7 Pro 6月1日开售
三星立省2300元
魅族魅族16s低至2699元

好价单品：

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