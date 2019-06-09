右耳接电话会损伤大脑？专家辟谣

IT之家6月9日消息 近日网上有网友称：如果常用右耳接听电话，会直接影响大脑，严重时还可能导致损伤，因为大脑主要系统都在右边，而手机有很大的辐射，会伤害大脑。这个传言是否有科学依据呢？对此央视财经《是真的吗》栏目采访了相关专家。

北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科主任医师刘巧平称，左耳或右耳接电话对健康的影响没有区别，左耳与右耳离着我们的头颅与大脑的距离一样，不存在哪个离着大脑更近，所以用左侧接还是用右侧接，对于身体的影响都是一样的。

北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科主任医师刘巧平则表示，左耳或右耳接电话对健康的影响没有区别，左耳与右耳离着我们的头颅与大脑的距离一样，不存在哪个离着大脑更近，所以用左侧接还是用右侧接，对于身体的影响都是一样的。

王宁宇医师还称，“目前的主流观点认为，手机对于脑功能的损害是忽略不计的，但是使用手机毕竟有电磁辐射，在电磁辐射对我们的影响没有得出正式的、或者是国家规定的、全世界通行的结论之前，我们还是要有所防范。”

刘巧平医师认为，电话刚来的时候，辐射一般是最大的，所以在接通一两秒以后，再把手机挪到耳朵边上来接电话。另外，在接电话的过程中，尽量让手机与耳朵保持几厘米的距离，当然远一点更好。