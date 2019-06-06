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央视：权威解读“5G时代我周围的辐射量会变大吗”

2019-6-6 16:25:23来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月6日消息 今日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。央视财经就“5G时代来了，我周围的辐射量会变大吗”问题报道了中国工程院院士邬贺铨的回应。

很多人会误认为基站有电磁辐射危险，4G基站美国的辐射标准是每平方厘米600微瓦，中国基站电磁辐射标准只有40微瓦，比美国严格10倍。

5G网络比4G速度更快，不是靠增强通讯基站的信号发射功率，而是靠扩容传输带宽。5G基站和4G基站一样都是小于40微瓦/平方厘米。而且，基站覆盖越密，手机信号接收才越好，用户受到的电磁辐射反而会越小。所以，随着通讯基站越来越多，信号更好，辐射也更小。

央视在报道中还提到了四个误区。

误区一：通讯基站越多，辐射越大？

通讯基站数量越多，手机通话效果就越好，手机和基站之间产生的电磁辐射反而越小。其实，通讯基站的辐射量还没有一屋子家电辐射大

误区二：手机信号越好，电磁辐射越大？

通讯基站数量越多，手机通话效果就越好，手机和基站产生的电磁辐射也越小。因为，手机与基站之间有智能控制机制，会动态调整互相之间的通话信道、电磁辐射功率。

实验显示，手机剩一格信号的时候，通话1分钟辐射量相当于基站1年辐射量。

误区三：离通讯基站越近辐射越大？

通讯基站辐射属于“灯下黑”，距离近不一定辐射大。

很多市民都认为离通讯基站越近辐射越大，因此反对在自家小区内或楼顶上建通讯基站。其实，通讯基站的电磁波主要向水平方向发射，在垂直方向上衰弱明显。所以，基站的正下方，功率密度往往是最小的。

此外，电磁辐射强度与距离的平方成反比。也就是说，发射基站越高，对人体的影响就越小

误区四：4G、5G通讯基站辐射更大？

网络提速和基站辐射增值无关。4G网络速度更快，但这个提速不是靠增强通讯基站的信号发射功率，而是靠扩容传输带宽。

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关键词：5G辐射

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