5G牌照提前发放，背后是全行业为新时代铆足的劲

北京时间6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了业内等待已久的5G商用牌照。5G商用牌照的发放，标志着中国5G迎来实质性的一步，宣告我国将正式进入5G商用元年。



5G牌照的发放，引起了全网热议。网友们纷纷表示“喜大普奔！”、“加油，进入5G时代”、“是不是要换手机了？”“厉害了我的国！！5G来了！！”……

在过去的一段时间里，IT之家已经有多篇文章对5G的关键技术以及可能对未来时代产生的影响做过全面深入地介绍。但是作为消费者的你，可能始终觉得“雷声大，雨点小”，这是因为在那之前5G一直处于试验阶段，在商用方面一直没有什么进展，尽管今年MWC期间多家智能手机厂商推出了第一批5G手机，但是知道目前，并没有一款产品能够真正被消费者买到、用到，为什么？因为大家都在等待这张5G牌照。

5G牌照是什么？

在介绍我国正式发放5G牌照这件事的意义前，我们首先需要了解5G牌照到底是什么。因此IT之家小编不妨为大家简单介绍一下。

其实不管是5G牌照还是4G牌照或3G牌照，重点都落在“牌照”两个字上，牌照是什么？其实就是证书，代表获得牌照的一方拥有相应的资格和权利。例如一辆车只有拥有牌照才能上路行驶，支付宝、微信只有获得相关的金融牌照才能提供支付服务。而无线通信牌照也是一样，就是只有获得了这个牌照，才能从事无线通信方面的商业运作、经营。

那么这个牌照究竟是针对什么呢？答案是无线通信的频谱资源。在《彻底了解毫米波：驾驭它，就算掌握5G终极武器》一文中，我们介绍过，无线通信最基础的资源是电磁波，而只有固定频段里的电磁波，才能被移动通信领域所用，这固定频段的范围比较有限，不同的频段在应用场景、技术难度等方面都有差别，所以不能乱用、滥用。

在通信行业发展早期，人们并没有对无线电波频谱资源集中管理的意识，大家都可以用，所以导致电磁波干扰的现象十分严重，大家都可以用的结果就是大家都不能正常使用，没办法，频谱资源就这么多，无法满足所有企业单位的需要，所以各国政府开始对频谱实行授权机制，统一管理，防止频谱资源被滥用。如果想用，必须申请，获得批准之后才可以使用。获得批准，意思就是获得牌照。

无线通信行业从1G时代发展到4G、以及现在的5G，用户、终端数量越来越多，运营商数量也越来越多，频谱资源变的十分紧张，所以想要获得这张牌照，也是不容易的。在国外，主要是通过拍卖的方式发放，而在中国，由于运营商主要是国企，因此是由工信部统一分配的。

5G牌照提前发放，意味着什么

对于国内5G商用牌照的正式发放，按照工信部的原计划，中国5G预商用应该是2019年，2020年正式商用，但是工信部在刚过去不久的6月6日就发放了5G正式商用的牌照，出乎意料，这比原计划提前了一年。

这从首先说明，对于即将到来的5G时代，无论是技术、终端还是产业等方面，该做的准备均做好，可谓万事具备，只欠牌照，因此牌照才会提前发放，顺应大势所趋。另一方面，也说明5G背后蕴含的庞大市场以及可能形成的激烈竞争，对这一时代的布局已经是分秒必争，所以一旦做好准备，就要立即将商用提上日程。

我们先从第一点来说明，对于即将到来的5G时代，“全行业”已经做好了准备。这究竟是怎样的“全行业”？我们需要认清。

不妨先简单归个类，其实任何行业都可以划分为上游、中游和下游产业链，5G亦不例外。对于5G来说，上游产业包括天线、基站、射频模块等基础通信设备提供商、5G标准制定、以及对5G传输网、承载网、核心网进行建设的连接技术提供商等；中游产业则主要由运营商构成，他们负责通信资源的分发和经营，而下游产业，则主要包括智能手机、智能家居设备、工业互联网等厂商，当然也包括提供具有未来应用前景的智能汽车、VR/AR、远程医疗、教育服务商。

1、技术和标准

在5G统一标准方面，在去年6月，3GPP就已经按时完成了独立组网（SA）的5G新空口（5G NR）规范，加上2017年12月完成的Release-15 5G新空口非独立部署标准，3GPP全球5G标准第一阶段主要工作其实早已完成，只剩R15 Late Drop标准，预计会在明年3月完成，这些均不影响5G的商用部署。5G第一阶段标准实现了对“增强移动宽带（eMBB）”和“低时延高可靠物联网（URLLC）”两种重要场景的支持，基本上实现了所有5G的新特性和新能力，而5G另一重要场景海量机器类通信（mMTC）尚未能确定，是接下来的工作重点。

可以看到，在5G统一标准的推进方面，3GPP的进展还是比较顺利的，而这背后，其实也是包括OPPO、华为、高通等企业提交大量提案，积极参与标准制定，为5G NR标准化进程做出积极贡献。

有了标准还不够，在3GPP 5G NR的基础上，还有通信设备企业、运营商和技术提供商们彼此合作进行的互操作测试和试验，进行早期5G技术设计和验证，例如在2018年9月、2月、2017年12月、11月，大唐移动、华为、高通、爱立信、中兴通讯和中国移动等企业们就先后合作进行了5G NR一系列互操作测试，包括中兴通讯、爱立信、高通和诺基亚共同完成的5G NR数据连接及OTA数据呼叫、去年9月-12月爱立信、高通、中兴通讯完成的全球首个符合3GPP规范的5G NR OTA呼叫和数据连接等等。这些互操作测试和试验的成功进行为5G商用奠定了基础，说明至少在实验室层面已经具备成熟条件。

2、基础通信设备和模块

如果说基础技术和标准是5G生态这座“九层之台”最下面的“累土”，那么基础通信设备和芯片模块无疑是深扎于土中建筑地基。5G发放牌照，开始预商用，那么这地基必然要做到完备之完备。

在通信设备提供商中，目前全球市场中最重要的主要是华为、中兴、爱立信和诺基亚。截至目前华为签订了超过40份5G商用合同，发往全球5G基站数量超过10万个，同时华为在5G标准的专利数领先于其他海外巨头。根据欧洲电信标准化协会数据，到2018年底，华为专利数量达到1970件，排名第一。中兴通讯在全球有超过40家运营开展5G合作，在5G市场竞争力不亚于华为。

至于爱立信和诺基亚方面，其中爱立信目前已经在欧洲、澳大利亚和亚洲地区部署了以商业设备为基础的5G运行网络，该公司已公布的5G订单数量为19笔；而诺基亚方面，根据外媒报道称：诺基亚董事Federico Guillen表示，目前该公司已经取得了42笔5G商用订单，位列全球第一。

从全球范围来看，目前已经有多个国家和地区发放了5G牌照，上述四大通信设备厂商正在加速跑马圈地，根据业内人士的分析，目前5G通信设备的批量供应已经不成问题，这为接下来的5G商用部署做好了充分的准备。

而在通信基础芯片模块方面，则要说到移动通信芯片巨头高通。该公司于2016年10月即已推出全球首款5G调制解调器骁龙X50，支持早期5G部署和外场测试，并帮助OEM厂商针对早期5G网络开发终端。目前已经有小米、中兴、OPPO、一加、努比亚、联想等多家主流手机厂商的5G手机宣布采用骁龙855和骁龙X50解决方案。而在今年2月，高通又推出第二代商用多模5G调制解调器骁龙X55。

除了调制解调器，高通还在去年7月推出了全球首款面向移动终端的全集成5G NR毫米波及6GHz以下射频模组，可提供从调制解调器到天线且跨频段的多项功能，并支持紧凑封装尺寸，助力5G大规模商用。而在今年2月，高通也推出了第二代5G射频前端解决方案，包括QTM525毫米波天线模组等，这样，通过完整的从调制解调器到天线解决方案，支持全部主要频谱类型和频段，扩大了全球5G部署格局。

3、运营商

运营商是5G产业链中连接上下游的关键角色，也是和消费者联系最紧密的角色之一，更是这次5G牌照发放的主体。随着5G牌照的发放，运营商们也在各方面做好了准备。首先是在投入上，根据三大运营商的财报信息，中国移动2019年"5G试商用"资本开支预计在172亿元之内；中国联通则有60亿-80亿元的规划；中国电信明确表示2019年的5G投资预算为90亿元。而到2020年，这些数字显然会更进一步。

资金的投入，就是体现在运营商们加速在5G网络方面的建设。中国移动在3月份公开表示，预计2019年在全国建成3-5万座5G基站，而2019年全年，三大运营商会投入340亿元建设5G移动基站。

另外中国移动此前已在杭州、广州、上海、武汉、苏州5城市启动5G网络规模试验，中国联通则在40个城市建设5G试验网络，并推出了5G先锋友好体验计划；中国电信则在原有17个5G创新示范城市的基础之上，将数量扩大至40多个城市和区域。

而在套餐方面，三大运营商其实也做好了准备，在获得5G牌照后，运营商也分别针对5G资费套餐进行了回应，例如中国电信就表示会适时推出具备5G特征，满足用户高流量、多层次需求的资费套餐。而有业内人士预测，运营商们预计会在7月份或8月份正式出台5G资费套餐。

4、终端厂商

5G牌照尚未发放时，全球首批5G终端已然蓄势待发，目前已经发布的5G手机包括小米MIX 3 5G版本、华为Mate X 5G折叠屏手机、中兴Axon 10 Pro、OPPO Reno 5G版、一加7 Pro 5G版、努比亚mini 5G版、联想Z6 Pro 5G探索版、三星Galaxy S10 5G和LG V50 ThinQ 5G等等，并且均已在今年上半年发布。值得一提的是，这些手机中大部分都是采用了来自高通的骁龙855+骁龙X50解决方案。

5G时代，新的时代

5G牌照正式发放，意味着我们此前对5G时代的各种描绘，对于普通消费者来说不再仅仅停留在“雷声大，雨点小”，而是从淅沥的雨点慢慢向倾盆暴雨演化。这样我们所描绘的5G——一个新的时代才真正向我们走进。

5G到底能带给我们什么？说一个最简单、被反复使用的例子——5G网络下，数秒之内下载一部1GB的高清电影不成问题，在去年4月国内手机厂商vivo联合高通展示的5G原型机测试中，手机的网络延迟低于5ms，上行速率高达162Mbps，下行速率高达1420Mbps。这样的速度应用到实际使用中，可以再8秒内下载完一部1.2GB大小的电影。而今年4月，中国联通联合OPPO在上海5G现网网络下，使用OPPO Reno 5G手机实现了超过1300Mbps的连接速度，下载一部1GB的高清电影仅需6秒。这样的网络连接速度，在未来智能手机的应用拓展上显然大有想象。

而如果你认为5G时代的改变只体现在智能手机上，那就大错特错了。5G的赋能，将是影响各行各业的。再说近一点的，成熟的5G网络下，目前汽车行业炙手可热的自动驾驶将成为可能，并得到进化，5G网络毫秒级别的超低时延将为自动驾驶提供数据传输的支撑。不仅是自动驾驶，5G时代的智能汽车还将从单车智能向“车路协同”进化，高精度的地图、路径规划、车辆控制能为汽车的行驶减去不少麻烦，你甚至可以通过汽车来控制家里的电器，例如在回家的路上就让家中的空调开到舒适的温度，电饭煲自动煮饭，空气净化器打开等等。目前，5G网络下得车联网也取得了不错的进展，例如今年2月高通就曾针对智能汽车领域推出首款5G双卡双通平台和最新4G LTE-Advanced Pro层级平台产品组合，并且也和奥迪中国、北汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车等传统车企保持着长期合作。

除了车联网领域，5G网络的超高速低时延特性也将让远程医疗、教育应用拥有现实的可行性。例如今年3月，中国移动、华为、中国人民解放军总医院三方就曾共同努力，成功完成了全国首例基于5G的远程帕金森病“脑起搏器”植入手术，病人在北京手术台，医师在南海，相隔3000公里远程操控手术，并未觉得距离成为阻碍。而在未来，类似的案例显然会越来越多，越来越平常。

最后，IT之家小编认为，在5G背后，最大的市场，莫过于万物互联的物联网，包括工业物联网，根据GSMA智库发布的报告，全球物联市场(包括：连接、应用、平台与服务)到2025年将达到1.1万亿美元。可以说，物联网是包括但不限于上述这些应用描绘的总和，是5G最大的使命和远景。

物联网的时代场景，不仅局限于智能家居设备的彼此互联和沟通，让冰箱关掉电灯、让电视打开空调或者让智能音箱开启家庭的“派对模式”，是最基础的应用，5G要达成的万物互联是整个社会的互联，例如，在城市里街灯会根据天气、环境的情况自动开启、关闭；无人驾驶汽车可以再繁杂的交通中找到最佳路线；安放在路边的环保装置可以根据环境状况自动净化空气，而当城市出现火灾等公共安全事故，监控系统会第一时间将事故地点相关信息发送给消防中心，为了第一时间解除事故，城市基础设备例如红绿灯等还会为救援设施前往事故中心适时调整，扫清障碍……

基于上述描绘，我们可以感受到5G将是如何深刻影响我们的生活，而这些应用场景，在成熟的5G网络支持下都不再是难以达到的事情。

不积跬步，无以至千里。5G牌照的正式发放，恰恰是千里之行落地的第一步，而我们期待的新时代，确实已经不远了。