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马斯克称为保证电池充足可能进军采矿业

2019-6-12 7:35:13来源：新浪科技作者：星海责编：孤城评论：

北京时间6月12日，美国当地时间周二，特斯拉在加州山景城（Mountain View）举办年度股东大会。马斯克在大会上表示，未来考虑进入采矿业，因为特斯拉要确保获得足够多的电池。

马斯克称，特斯拉扩充产品线的能力受到电池产量的制约。他说：“如果我们没有足够的电池，增强产品复杂性就会变得没有意义。”

当特斯拉电池产量不断增加时，公司必须考虑供应链的各个部分，比如采矿。马斯克称：“我们有可能会进入采矿业，当然，我并不确定。不过我们会竭尽所能确保公司以最快的速度扩大规模。”

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关键词：马斯克采矿

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