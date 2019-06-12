马斯克称曾经设计过“潜水车”，灵感来自007电影

北京时间6月12日早间消息，在周二举行的年度股东大会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉设计过一款“潜水车”，就像1977年“007”电影《海底之城》中的那辆。

在股东大会上，有个人股东向马斯克提问称，特斯拉是否会制造“水上汽车”，这引发了讨论。

马斯克开玩笑地表示：“实际上，你可以开发出潜水车，这在技术上是可行的。我认为这方面的市场非常小，不过很有趣。这可能会分散我们的精力，但也许我们会制造一辆用于展示的汽车。”

马斯克本人拥有由Perry Oceanographic订制，在《海底之城》中使用的潜水车“Wet Nellie”。这辆车的外观看起来像路特斯Esprit S1跑车。

在特斯拉发展最初的几年中，即马斯克尚未成为公司CEO之前，该公司曾经与路特斯合作生产电动跑车Roadster。

特斯拉正在开展一系列耗资庞大的项目，包括在上海建设新的汽车和电池工厂，以及在加州弗里蒙特建设新生产线，生产新车型Model Y。

在股东大会的问答和展示环节，马斯克向股东保证，特斯拉没有看到任何“市场需求问题”。他还谈到了一家快速增长的公司在实现盈利方面的困难，以及特斯拉开发皮卡、半挂卡车和无人驾驶汽车的计划。