内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

马斯克称曾经设计过“潜水车”，灵感来自007电影

2019-6-12 9:05:57来源：新浪科技作者：维金责编：远洋评论：

北京时间6月12日早间消息，在周二举行的年度股东大会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉设计过一款“潜水车”，就像1977年“007”电影《海底之城》中的那辆。

在股东大会上，有个人股东向马斯克提问称，特斯拉是否会制造“水上汽车”，这引发了讨论。

马斯克开玩笑地表示：“实际上，你可以开发出潜水车，这在技术上是可行的。我认为这方面的市场非常小，不过很有趣。这可能会分散我们的精力，但也许我们会制造一辆用于展示的汽车。”

马斯克本人拥有由Perry Oceanographic订制，在《海底之城》中使用的潜水车“Wet Nellie”。这辆车的外观看起来像路特斯Esprit S1跑车。

在特斯拉发展最初的几年中，即马斯克尚未成为公司CEO之前，该公司曾经与路特斯合作生产电动跑车Roadster。

特斯拉正在开展一系列耗资庞大的项目，包括在上海建设新的汽车和电池工厂，以及在加州弗里蒙特建设新生产线，生产新车型Model Y。

在股东大会的问答和展示环节，马斯克向股东保证，特斯拉没有看到任何“市场需求问题”。他还谈到了一家快速增长的公司在实现盈利方面的困难，以及特斯拉开发皮卡、半挂卡车和无人驾驶汽车的计划。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马斯克特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有