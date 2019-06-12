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最后一次更新！Windows 10 Mobile 15063.1868正式版开始推送

2019-6-12 9:13:22来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月12日消息 今天是每月的“星期二补丁日”，现在微软已经开始推送最新的Windows 10 Mobile系统更新。2019年6月的累积更新包括适用于Windows 10 Mobile版本1709的Build 15254.572。另外还有Windows 10 Mobile版本1703，版本是Build 15063.1868，主要是修复性更新。

此前微软已经宣布将在2019年12月彻底停止Windows 10 Mobile的技术支持，并建议用户转移到安卓或iOS系统上。

Windows 10 Mobile版本1703的技术支持今天结束

对初始版Windows 10 Mobile Creators Update（版本1703）的支持今天将结束。这意味着部分Windows Phone手机，如微软 Lumia 640和Lumia 640 XL将停止接收每月的累积版本更新。

如果你有一部装有Windows 10 Mobile 1703版本的手机，那么Build 15063.1868很可能是你的最后一次系统更新。

根据微软的Windows生命周期事实表，Windows 10 Mobile Creators Update分支现已达到其正式的终止技术支持期限。展望未来，微软将只会更新Windows 10 Mobile 1709手机，如Lumia 950，Lumia 650等。

值得注意的是，对Windows 10 Mobile版本1709的支持也将于2019年12月结束，并且2020年不会向任何Windows Phone设备发布新的月度更新。

不过，有开发人员正在开发基于桌面的Windows 10 Mobile Shell，它可以为你的Lumia 950 XL旗舰手机带来新生。

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关键词：Windows 10 MobileWindows 10

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