“检查更新”有惊喜，微软2019 Windows 10更新五月版开始大面积推送

IT之家6月8日消息 在2018 Windows 10更新十月版推送遭遇重大Bug之后，微软对于2019年5月的Windows 10 1903版本更新推送非常谨慎。今天，在官方推出Windows 10更新五月版开始将近一个月后，现在面向更多用户推送。

微软已经更新了支持文档，宣布Windows 10更新五月版现在可供所有搜寻者使用，即那些主动检查更新Windows Update的用户。

微软内容如下：

截至2019年6月6日的现状： Windows 10，版本1903适用于通过Windows Update手动选择“检查更新”的任何用户。推荐的服务状态是半年度频道。 请注意@WindowsUpdate ，以了解何时将新内容发布到信息仪表板。

当然，这并不意味着每款PC检查都会获得更新。如果有已知的阻止程序，微软仍会拒绝将更新推送到你的PC设备上。

目前已知的问题包括：

Windows Sandbox沙箱可能无法启动，错误代码为“0x80070002”

Dynabook Smartphone Link应用程序中的功能丢失

显示屏亮度可能无法响应调整

音频无法使用杜比全景声（Dolby Atmos）耳机和家庭影院

微软正在研究所有上述问题，可能会在2019年6月累积更新中的解决一些已知问题。

相关阅读：

《微软2019 Windows 10更新五月版：10个不可错过的新功能》