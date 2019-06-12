沃达丰选择华为在西班牙15城首商用5G网络

北京时间6月11日下午，沃达丰西班牙公司向媒体宣布，它将于6月15日在15个城市推出沃达丰集团以及西班牙首张商用5G网络。此次宣布的城市数量是其首席执行官安东尼奥·科英布拉（Antonio Coimbra）上个月所宣布的两倍多，华为是此5G商用网络的核心供应商。

最初，沃达丰将为马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、塞维利亚、马拉加、萨拉戈萨、毕尔巴鄂、维多利亚、圣塞巴斯蒂安、拉科鲁尼亚、比戈、希洪、潘普洛纳、洛格罗尼奥、桑坦德的用户提供高达1Gbps的5G联网速率。到今年年底，速率将上升至2Gbps，是当前4G最高速率的10倍，在理想条件下时延减少至不到5ms。

沃达丰西班牙在去年的世界移动大会上与华为合作完成了世界上首个5G通话；2019世界移动大会，基于其5G商用频谱，沃达丰与华为在巴塞罗那市中心联合打造了业界最佳的5G连续网络覆盖极致体验区，使用华为E2E产品解决方案，包括5G智能手机和CPE等5G商用终端，实现5G极致业务体验触手可及；随后在获得3.6-3.8MHz频段上的90MHz频谱带宽资源后，在6个城市（马德里、巴塞罗那、巴伦西亚、毕尔巴鄂、马拉加和塞维利亚）使用华为的5G技术，部署了5G蜂窝基站。

该运营商表示，目前其信号覆盖了15个首发城市中50%的人口，并将在未来几个月内持续扩展。此外还补充称，其用户还能够下个月开始在英国、德国和意大利享受到5G漫游（服务）。

未来几天，用户只要签署18个月的合同就能以分期付款的方式在线订购小米MIX3 5G、LGV50 ThinQ 5G和三星Galaxy S10 5G，每月支付19.9欧元到29.99欧元不等。

沃达丰还确认其新的“Ilimitada”无限数据套餐的用户可以接入5G网络而无需额外的费用，但是只有选择每月49.99欧元和每月109.99欧元套餐才能以最大可能的速率访问无限数据。自4月推出以来，已经有14万用户订购了Ilimitada新计划。