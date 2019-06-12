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3GPP到底是一个什么样的组织？关乎5G标准之争

2019-6-12 23:38:14来源：鲜枣课堂作者：小枣君责编：骑士评论：

IT之家注：本文来源于微信公众号鲜枣课堂（ID：xzclasscom），作者： 小枣君，IT之家获授权转载。

大家好，我是小枣君。

今天我要给大家介绍的，是3GPP。

什么是3GPP？3GPP是一个全球性通信技术组织的名字。

这是一个很有意思的组织，我们通信行业内部对它几乎无人不知无人不晓，而对于行业外部的普通百姓来说，却极少有人知道它。

3GPP的全名，叫做3rd Generation Partnership Project，也就是第三代合作伙伴计划。

是不是觉得怪怪的？别的组织都是叫“XX协会”、“XX联盟”之类的，哪有叫“XX计划”的组织？呵呵，别急，待会小枣君就会告诉大家原因。

3GPP的LOGO

念法很好记，就是“山鸡屁屁”

3GPP的诞生

我们先回到上个世纪末。当时2G技术已经在全球各地开花结果，越来越多的人开始享受便捷的手机通信。

但是，随着时间的深入，人们对移动通信的需求越来越高，2G在功能、容量、效率上都不再能够满足要求。

于是，通信行业开始思考，要提前研究创造一个接班人，未来接替2G的工作。

3GPP，就是在这个背景下成立的。

它的成立目的，就是团结全球通信“伙伴”，合作研究和制定3G（第三代移动通信技术）标准，用来替代2G。这是一个目的性很强、项目驱动的组织，所以就叫作“第三代合作伙伴计划”。

从本质上来说，3GPP就是一个行业协会。

纵观现代科技潮流发展，大家会发现，每一个技术的背后都有一个协会。这个协会，就是这个技术的靠山。例如WiFi背后的IEEE（前几天封杀华为刷了不少屏，大家应该都很熟悉，电气和电子工程师协会），GSM背后的ETSI（欧洲电信标准组织），蓝牙背后的SIG（蓝牙技术联盟）。

为什么要搞这么多协会？

很简单，就是为了利益。对外，争夺利益。对内，分配利益。

行业协会并不是公益组织，它存在的主要目的，就是为了推动自己的技术拥有更高的市场占有率，然后赚大钱，同时，协调内部成员之间的矛盾，制定规则和契约。

越大越有实力的单位，往往在协会里就越有话语权和投票权，甚至想办法让自己人担任关键职位。

3GPP最后搞出来的技术到底是什么呢？

WCDMA（UMTS）。

这里需要说明一下，3GPP是以欧洲力量为主导的组织。ETSI（欧洲电信标准组织）当年搞出了GSM之后，虽然受到北美CDMA（高通为代表）的挑战，但仍占据领先地位。90年代初，ETSI开始启动3G的预研，并将3G技术统称为UMTS（Universal Mobile Telecommunication System，通用移动通信系统）。

欧洲人研究3G的时候，采纳和吸收了对手（CDMA）的优点，WCDMA的意思就是宽带CDMA。所谓宽带，指WCDMA的频点带宽为5MHz，有别于北美的窄带CDMA（频点带宽1.25MHz）。

在3GPP组织的努力下，这个WCDMA后来发展成为世界上最成功的的3G标准。（3G标准有好几个，例如WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。CDMA2000实际上“血统”更纯正一些，是高通基于CDMA搞出来的，后面我们会再提到。TD-SCDMA源于西门子，也是有欧洲血统，和WCDMA同属UMTS。）

3GPP最初的工作范围，是为第三代移动通信系统制定全球适用技术规范和技术报告，也就是研究如何在GSM基础上搞出WCDMA。后来，3GPP的工作范围得到了改进，增加了对UTRA长期演进系统的研究和标准制定。

什么是长期演进系统？就是LTE（Long Term Evolution）啊。。。

简而言之，3GPP一开始为3G而生，后来越战越勇，开始搞4G。4G也搞得很成功，于是，正如大家看到的，它又开始搞5G，成为了5G标准的唯一制定者。

3GPP的成员

既然是合作伙伴计划，那么到底包括哪些合作伙伴呢？

3GPP的会员主要包括3类：

第一类，是组织伙伴（OP，Organizational Partner），包括：

  • 欧洲的ETSI（European Telecommunications Standards Institute，欧洲电信标准化委员会）

  • 日本的ARIB（Association of Radio Industries and Business，无线行业企业协会）和TTC（Telecommunications Technology Committee，电信技术委员会）

  • 中国的CCSA（China Communications Standards Association，中国通信标准化协会）

  • 韩国的TTA（Telecommunications Technology Association，电信技术协会）

  • 北美的ATIS（The Alliance for Telecommunications Industry Solution，世界无线通讯解决方案联盟）

  • 印度的TSDSI（Telecommunications Standards Development Society, India，电信标准开发协会）

不知道为啥，在百科和国内大部分网站上，都把印度TSDSI给bypass了。。。

组织伙伴里面这七个组织，我们通常也叫作SDO（Standards Development Organization，标准开发组织）。

SDO是3GPP最重要的成员，共同决定3GPP的整体政策和策略。

3GPP受SDO委托制定通用的技术规范，而各个SDO可能会制定国家和地区性的标准，在此过程中需要参考3GPP相关标准规范。

各个SDO相对于3GPP来说法律地位相同。但ETSI（又双叒出现了）和3GPP关系更密切一些，所以负责了日常3GPP的维护工作。

3GPP组织的第二类成员，是市场代表伙伴（MRP，Market Representation Partners）

他们被邀请参与3GPP以提供建议，并对3GPP中的一些新项目提出市场需求（如业务和功能需求等）的合作伙伴。

MRP成员包括: 3G Americas/Femto论坛/FMCA/Global UMTS TDD Alliance/GSA/GSM Association/IMS Forum/InfoCommunication Union/IPV6论坛/MobileIGNITE/TDIA/TD-SCDMA论坛/UMTS论坛等13个。

3GPP组织的第三类成员，是个体会员（也称独立会员，IM，Individual Members）

他们是注册加入3GPP的独立成员，拥有和组织伙伴成员相同的参与权利。

各个希望参与3GPP标准制定工作的实体(包括设备商和运营商)均需首先注册为任一SDO中的成员，从而成为3GPP的individual number，才具有相应的3GPP决定权以及投票权。

全球各大知名设备商、运营商均具有3GPP的IM席位，共同参与标准规范讨论制定。例如：

运营商：VDF,Orange,NTT,AT&T,Verizon,CMCC等.

设备商：Ericsson,NSN&Nokia,Huawei,ZTE等.

除了组织伙伴、市场代表伙伴、个体会员之外，3GPP其实还包括一些打酱油的“成员”：

--ITU Representatives ITU代表

--Observers观察员

--Guests看客（小枣君的翻译水平，真是。。。啧啧啧。。。）

3GPP的组织架构

接下来小枣君介绍一下3GPP的组织架构（点击图片可查看大图）：

从图中可以看出，3GPP组织包括

项目合作组（PCG，Project Cooperation Group）

技术规范组（TSG，Technology Standards Group）

PCG主要负责3GPP总的管理、时间计划、工作分配、事务协调等。TSG主要负责技术方面的工作。每一个TSG下面又分为多个工作组（WG，Work Group）。TSG可以根据工作需要，新建工作组。工作组就是真正负责干活的了，承担具体的任务。

打个比方，PCG就是工程公司的管理部门，TSG就是公司底下的工程队，WG就是具体干活的工人。。。

因为篇(lan)幅(ai)有(fa)限(zuo)，关于各个TSG和WG的具体工作内容，小枣君就不一一介绍了。

3GPP技术规范的制定流程

网上找到一张图，画得很详细，我借花献佛了：

看这个画风，有点像高通的

3GPP的文档编码规则

3GPP工作组并不制定标准，而是提供技术规范（TS）和技术报告（TR），并由TSG批准，一旦TSG批准了，就会提交到组织的成员，在进行各自的标准化处理流程。

学习3GPP，其实就是学习3GPP的规范内容（主要是学TS，TR一般不学）。所以，大家需要掌握3GPP的文档编码规则。

3GPP文档的编码规则见下图：

例如，3GPP TS23.228 V5.8.0表示TS23.228的R5版本。

3GPP制定的标准规范以Release作为版本进行管理（大家通常听说的R99，R4，R5，这个R就是这里Release的R），平均一到两年就会完成一个版本的制定。从建立之初的R99，之后到R4，目前已经发展到R16。R16也就是5G标准的第二阶段。R15是5G标准的第一阶段，去年已经完成。

3GPP对工作的管理和开展以项目的形式，最常见的形式是Study Item和Work Item。3GPP对标准文本采用分系列的方式进行管理，如常见的WCDMA和TD-SCDMA接入网部分标准在25系列中，核心网部分标准在22、23和24等系列中，LTE标准在36系列中等。

关于系列和内容的对应关系：

00-13系列：GSM only（before Rel-4）

21-36系列：3G/GSM R99 and later

41-55系列：GSM only（Rel-4 and later）

如今IMS/HSDPA/HSUPA/LTE/SAE/MBMS等比较热门的概念，都是参考21-36系列的标准。

更具体的内容，大家可以去3gpp的官网查阅哈（可以直接访问）：

http://www.3gpp.org/specifications/79-specification-numbering

这里要多唠叨一下：其实好多童鞋都不太敢直接去看国外的网站，觉得对自己的英语没有信心。但小枣君觉得，这更多是耐心的问题。只要你能沉下心，摒弃浮躁，很多英文文档都能看得懂。老外的文档写得都非常浅显易懂（比我们写得简单），更何况，我们还有翻译软件。学通信，还是要看原版协议和文档滴。

3GPP的标准是由诸多“Release”构成的，因此我们频繁地谈到R99、R4、R5。每个R，都代表了一个阶段，代表了这个阶段的新技术新概念。

下面这个图（来自维基百科），简要地说明了各个R的显著特点：

现在大家明白为什么R99突然数字反而变小成了R4了吧！没错，这个数字和年代数字，有微妙的联系。

Tips：何为“冻结”？

通常，我们会有这么一个说法：R4规范在2001年3月“冻结”。“冻结”的意思就是自即日起对该Release只允许进行必要的修正而推出修订版，不再添加新特性。一个版本的“冻结”，往往意味着吹响投入商用的号角。

3GPP的对手们

相信小伙伴们如果听过3GPP，就一定也听过3GPP2

这里简单普及一下3GPP2的知识哈。

3GPP2，就是3rd Generation Partnership Project 2，也就是第三代合作伙伴计划2。

是不是很有意思？没错，3GPP2也是研究3G的。

3GPP2诞生于1999年1月，仅仅比3GPP晚了1个月。它的主要成员，是TIA（北美）、中国通信标准化协会（中国）、ARIB/TTC（日本）和TTA（韩国）。

额，有点眼熟呀。。。

虽然3GPP2和3GPP名字很像，但他们俩是完全不同的两个组织。互相之间没有归属关系，也没有继承关系

3GPP2是从2G的CDMA One或者IS-95发展而来的CDMA2000标准体系的标准化机构，它的背后靠山，是拥有多项CDMA关键技术专利的高通公司。严格意义上来说，CDMA2000是CDMA的正统继承人。

说白了，3GPP为UMTS而战，3GPP2为CDMA而战。两家是竞争关系

两家PK的结果，大家现在都知道了，3GPP获胜，3GPP2失败。CDMA2000最终被打入冷宫。

话说，其实CDMA2000是一个很不错的标准。无奈高通太贪心，专利收费太贵，引起众怒，最终众叛亲离，难逃悲惨的命运，真是“成也高通，败也高通”......

当然，并不是只有3GPP2挑战过3GPP的地位。以WiMAX为杀手锏的IEEE，也曾经发起过对3GPP的挑战，并且一度吸引了很不错的人气。3GPP吓得够呛，随后赶紧推出了LTE。然后。。。好像就没有然后了。。。

经过激烈的竞争，最后红旗扛到现在的，只剩下了3GPP。5G标准，也就只有3GPP来制定了。

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关键词：3GPP5G

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