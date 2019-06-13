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索尼发布微单相机A6400新固件Ver.2.00：针对动物的实时眼部对焦，蓝牙远程遥控

2019-6-13 18:19:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月13日消息 今天，索尼影像发布了针对微单相机A6400的新固件Ver.2.00更新，新增针对动物的实时眼部对焦，支持RMT-P1BT无线蓝牙遥控器进行远程遥控，提高了相机的整体稳定性。

下面是更新内容：

- 新增针对动物的实时眼部对焦。[注1]

- 支持RMT-P1BT无线蓝牙遥控器进行远程遥控(另售)。

- 提高了相机的整体稳定性。

[注1]

* 不能同时检测动物和人的眼睛。

* 是否能够追踪到动物眼睛，与环境、动物类型以及动物运动情况相关。

Windows用户升级：点此链接

Mac用户升级：点此链接

索尼A6400拥有0.02s的自动对焦速度，425个相位检测和对比度自动对焦点，覆盖约84%的取景范围。索尼A6400新增“实时眼部对焦(实时眼部AF)”和“实时追踪”功能，支持AE/AF追踪的每秒11张高速连拍，约2420万像素APS-C画幅Exmor™ CMOS影像传感器和新一代的BIONZ X影像处理器可以让用户获得优秀的影像画质，同时支持4K全像素读取视频拍摄。

索尼微单™A6400具备180°可翻转3.0英寸液晶屏，分辨率为92万像素，用户在进行静态和视频拍摄时可翻转液晶屏，利用此功能Vlog用户将能够在整个创作过程中检查和监控视频。索尼微单™A6400液晶屏还具有触碰功能，在“触碰操作的功能”菜单中，可选择“触碰快门”、“触碰对焦”和新的“触碰跟踪”功能，并可通过触摸屏幕快速激活“实时追踪”功能。

▼更多产品图

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关键词：微单相机索尼

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