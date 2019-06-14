投资人呼吁索尼剥离半导体业务，专心做娱乐巨头

据路透社报道，美国当地时间周四，知名激进投资人丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）旗下对冲基金Third Point呼吁索尼剥离半导体业务，并出售所持Sony Financial和其他部门股份，以将自己打造为全球领先的娱乐巨头。

这是六年来勒布第二次将矛头对准这家日本电子产品制造商。路透社今年4月报道称，Third Point此前曾首次将目标对准索尼。Third Point在致投资者的一封信中表示，该基金持有索尼股份目前价值15亿美元。

在一份102页的报告中，这家总部位于纽约的对冲基金表示，索尼股价被低估的部分原因是其复杂的结构，并敦促管理层采取大胆行动进行精简。勒布称，半导体部门“常被投资者视为事后之计”，应分拆成名为Sony Technologies的日本上市公司。勒布在信中对投资者表示，尽管日本是半导体行业的先驱，但其他亚洲国家已经蚕食了日本的市场份额。

他表示“新索尼”将成为游戏、音乐、电影和电子产品领域的创意娱乐领袖。

勒布对索尼首席执行官吉田健一郎(Kenichiro Yoshida)表示支持，称他可以把注意力转向解锁资产价值方面，从而打造一个“更强大的索尼”。到目前为止，Third Point与索尼的关系始终都很友好，双方上周在纽约举行了会晤。当时勒布和几位同事与包括吉田健一郎在内的索尼高管探讨了这家对冲基金的想法。

数周以来，关于勒布可能希望索尼做些什么以及索尼将如何回应的传言很多。但到目前为止，索尼还没有对Third Point的建议给出任何回应。