傅盛：虽然挑战重重，但坚信人工智能战略在正确道路上

6月15日上午消息，2019年6月14日，猎豹移动发布2019年第一季度财报，根据财报显示，猎豹移动总收入为10.86亿元，达到公司此前给出的收入指引高值。在整体行业及中概股普遍处于下滑通道的市场趋势下，猎豹移动在第一季度实现了Non-GAAP净利3,380万元。

猎豹移动董事长兼CEO傅盛于财报发布当晚出席了财报电话会议，解读财报要点并回答分析师的提问。傅盛坦然指出，由于全球商业环境以及海外第三方机构对于猎豹不实指控的影响，与此同时，人工智能仍然处于早期投入发展阶段，这些都让目前的猎豹面临重重挑战。

但是，傅盛坚信，人工智能业务是在正确的道路上，凭借猎豹移动所拥有的稳健的工具与移动娱乐业务、优秀的研发团队、强劲的资产负债表，一定能在困难面前突围，迎来新的发展。

在接受分析师提问时，傅盛提到，面向消费者端的人工智能业务，虽然体量小，但是增长很快，面向企业端的机器人产品则需要前期足够长时间的投入，才能在收入上体现。如今，猎户星空AI智能服务机器人已经实现了20多个场景的快速落地。傅盛相信，第二季度之后，猎豹移动的整体业务将会回暖。

以下是傅盛在分析师电话会议的发言，未经删减：

首先，尽管我们2019年第一季度的财务业绩达到了管理层的预期，但我们承认，在短期内，我们在增加收入方面仍面临一些挑战。此外，我们还计划加大对人工智能的投资。我们的人工智能业务仍然处于早期发展阶段，因此，这可能会在短期内降低我们的盈利能力。

最近的全球商业环境给我们的海外业务带来了一些困难，除此之外，我们还面临海外第三方机构在2018年11月下旬对猎豹移动不实指控所带来的挑战。这些不实指控对我们业务的影响比预期中更为严重。虽然我们已经发表了几份公开声明来澄清和解释这一情况，但这些指控仍然对我们的品牌声誉造成了不良影响，并导致海外市场部分业务伙伴暂停了与我们的合作。

目前，猎豹移动的审计委员会已经与外部律师世达律师事务所(Skadden Arps)和独立数据审计公司AlixPartners对这些指控进行了独立审查。经审查，没有发现任何与该公司此前披露的信息不一致的信息。我们已将审查的结果通知业务伙伴，他们中的一些人已与我们恢复了业务关系。但包括Facebook在内的一些公司仍然没有恢复合作，尽管此前Facebook已经预先认可了我们对审计公司的选择。

一直以来，猎豹致力于为我们的商业伙伴提供最优质的广告产品和服务。我们计划聘请信誉良好的第三方广告反欺诈情报公司独立监控我们的广告服务。我们希望通过采取进一步的措施，能够充分缓解海外业务伙伴由于对于去年的指控而产生的担忧。

其次，我们的工具业务和移动娱乐业务将持续提供健康的收入和利润，并产生现金流。本季度，我们的工具业务收入约5亿元人民币，营业利润约1.23亿元人民币。手机游戏收入同比增长73%，达到3.02亿元。今年下半年，我们将采取一些措施，让我们的工具业务和移动娱乐业务共同持续创造可观的利润和现金流。这些措施包括:

1)我们将在工具业务和移动娱乐业务中实施更严格的成本控制。

2)我们将精简和改善我们的产品线。

3)优化企业结构，更加注重人工智能业务。

此外，我们拥有强大的资产负债表和优秀的产品开发团队，为用户构建行业领先的应用。截至2019年第一季度，我们有5.1亿美元的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资，以及2.77亿美元的长期投资。在这些长期投资中有几个著名的项目，如WIFI万能钥匙、字节跳动和编程猫。

多年来，我们还建立了优秀的研发团队，不断推出排行榜榜首的实用工具。我们还有强大的工具产品和移动娱乐业务、强劲的资产负债表和优秀的产品开发团队，这些将使我们能够在这些艰难时期免受不利因素的影响。

第三，我们加强了对人工智能业务的关注。我们在海外市场的挫折让我们认识到，过去我们的移动互联网业务过于依赖于我们的合作伙伴。这也是为什么我们决定更多关注人工智能，在人工智能上的投入将使我们能够建立自己的生态系统，并最终推动我们的长期增长。

目前，人工智能产业仍处于发展初期。我们和北京猎户星空科技有限公司一起，共同打造了全链条AI技术和多款面向消费者和企业的知名人工智能产品。

猎豹移动也是猎户星空的单一最大股东。多年来，猎豹移动建立了强大的研发团队，不断推出霸榜的实用工具产品。通过利用我们的内部人工智能技术和我们与猎户星空合作获得的更多资源，我们相信我们的研发团队将继续开发创新的、人工智能驱动的产品和服务，帮助我们的用户提高生产力，并解决其他现实问题。在本季度，我们的一些人工智能产品已经显示出一些可喜的早期进展。我们已经为我们的AI产品构建了更多的使用场景，例如英语语言学习、国际旅行、语音助手等。

最后，我们认识到未来的挑战，人工智能业务还需要一些时间体现出明显的收入贡献。然而我相信，我们的人工智能战略是在正确的轨道上，通过专注和决心，我们将能够重振我们公司的增长。