微软官方商城618星品惠：Surface Laptop 2灰粉金直降1740元

IT之家6月15日消息 微软官方商城618星品惠将在6月16日0点正式开启，Surface笔记本和Xbox系列产品将迎来不同程度直降优惠，Surface Laptop 2灰粉金（i5 8GB 256GB）直降1740元，新低价7988元，Surface Pro 6（i5 8GB 256GB）低至7888元，Xbox One X 1TB（冰雪白特别版）特惠3399元，Surface Headphones无线降噪智能耳机仅需1999元，大多数商品还可享招行信用卡12期分期免息服务，点此前往。

微软官方商城618星品惠部分优惠详情见下：

• Surface 产品（部分）

Surface Laptop 2 i5/8GB/256GB/灰粉金，￥9728→￥7988，点此购买；

Surface Laptop 2 i5/8GB/128GB/亮铂金，￥7688→￥6988，点此购买；

Surface Laptop 2 i7/8GB/256GB/全色系，￥11968→￥9988，点此购买；



Surface Pro 6 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑，￥8958→￥7888，点此购买；

Surface Pro 6 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑，￥11508→￥9988，点此购买；

Surface Book 2 13"/i5/8GB/256GB/银色，￥12068→￥9988，点此购买；



Surface Go 4GB/64GB，￥2908→￥2788，点此购买；

Surface Go 8GB/128GB，￥3888→￥3688，点此购买；

• Xbox 产品 （部分）

Xbox One X 1TB (冰雪白特别版)/消光黑，￥3898→￥3399，点此购买；

Xbox One X 1TB (渐变金特别版)，￥3898→￥3699，点此购买；

Xbox无线控制器（大镖客），￥488→￥459，点此购买；

Xbox 无线控制器 黑色/冰雪白/湛蓝，￥418→￥339，点此购买；

Xbox Elite（精英版）无线控制器，￥1068→￥990，点此购买。

• 配件 （部分）

Surface Headphones无线降噪智能耳机，￥2808→￥1999，点此购买；



微软 Sculpt 人体工学鼠标，￥485→￥249，点此购买；

微软 Sculpt 舒适滑控鼠标，￥387→￥159，点此购买；

微软 Sculpt 无线便携鼠标 ，￥243→￥89，点此购买；

微软无线便携蓝牙鼠标 3600，￥290→￥129，点此购买。

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