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百度网盘官方推出Linux客户端：支持中标麒麟（兆芯版）

2019-6-15 19:43:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月15日消息 近期，百度网盘官方网站已经上架了Linux版v2.0.1，适用于中标麒麟桌面操作系统软件（兆芯版） V7.0，下载大小为63.06MB。目前百度网盘官方客户端已经覆盖了Web、Windows PC、Android、iPhone、iPad、WP、Mac、Linux版。

关于Linux版百度网盘的更新内容，官方并未列出。但同样强调了文件安全存储，云端轻松管理，图片快速预览等。

Linux版百度网盘下载：点此链接

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关键词：百度网盘Linux

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