三星S10 5G即将抵达AT&T，但普通用户买不到只能眼馋

IT之家6月15日消息 5G终于要来了，但首先你需要有足够的硬件基础。三星Galaxy S10 5G是首批具有连接5G网络功能的“主流”设备之一，将在6月17日抵达AT&T，但还有一个问题。

三星Galaxy S10 5G可以看作是普通S10的“增强”版本，具有最大配置规格，更大的屏幕和5G网络连接。但是，AT&T仅向其业务和开发人员客户销售三星S10 5G。如果你是一个普通用户，那么意味着初期这款设备与你无缘。

对于那些能够购买它的客户来说，AT&T正在提供可靠的协议。在AT&T网站上，三星Galaxy S10 5G的售价为999美元（限时），价格与基本款三星Galaxy S10+相同。考虑到三星S10 5G提供两倍于256GB的存储空间和相同的8GB RAM，价格很诱惑。

AT&T表示：

选择新AT&T商业无限首选计划的客户可以在5G mmWave（5G+）网络上使用Galaxy S10 5G，这是三星首款5G设备和S系列中最先进的手机。我们的5G+网络目前在19个城市等有限的地区可用，计划至少覆盖30个城市的部分地区。在限定时间内，企业可以通过AT&T客户代表订购256GB存储版的Galaxy S10 5G，价格为999.99美元，与我们的128GB LTE Galaxy S10+价格相同。

虽然看到Galaxy S10 5G受到AT&T限制有点遗憾，但暂时这样做还是合理的。该运营商目前仅支持19个城市的5G网络，另外，它们仍然是这些城市中“非常有限”的地区。初期5G网络并不容易找到。