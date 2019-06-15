内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Uber将与和AT&T合作测试5G“飞的”

2019-6-15 9:03:22来源：新浪科技作者：思远责编：懒猫/实习评论：

北京时间6月15日上午消息，AT&T周二表示，该公司将帮助Uber在2023年正式推出空中出租车服务。

这两家公司正在展开合作，计划使用AT&T的5G和LTE网络来支持下一代电动垂直起降车和货运无人机。他们的目标是2023年在洛杉矶、达拉斯沃斯堡和另外一个尚未宣布的国际城市推出商用服务。

5G是下一代移动网络，可提供更快的速度、更大的容量和更低的延迟。AT&T最初于去年12月在美国多地试点5G。

今年4月，AT&T将其5G网络扩展到包括洛杉矶和旧金山在内的更多地方。

AT&T首席技术官安德烈·福什（Andre Fuetsch）周二表示，空中出租车和空运可能成为“5G的标志性用例”，新网络有助于提升服务的安全性和可靠性

根据Uber空运系统工程总监汤姆·普利沃特（Tom Prevot）的说法，AT&T工程师已经在城市地区开创了超过500英尺的5G连接能力。

在合作的第一阶段，AT&T称其AT&T Foundry将与Uber的Elevate空中出行业务部门合作至少一年时间，以评估和支持低空无人机和有人驾驶飞机的LTE和5G连接。

在未来，双方的合作关系可以扩展到使用网络切片和边缘计算来提高可靠性。所谓网络切片，指的是为优步的飞机提供与其他用户分离的网络“切片”。

该项目将在纽约利用Uber Copter试点项目，并将在圣迭戈测试AT&T和Uber的无人机概念。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：UberAT&T

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有