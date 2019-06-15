Uber将与和AT&T合作测试5G“飞的”

北京时间6月15日上午消息，AT&T周二表示，该公司将帮助Uber在2023年正式推出空中出租车服务。

这两家公司正在展开合作，计划使用AT&T的5G和LTE网络来支持下一代电动垂直起降车和货运无人机。他们的目标是2023年在洛杉矶、达拉斯沃斯堡和另外一个尚未宣布的国际城市推出商用服务。

5G是下一代移动网络，可提供更快的速度、更大的容量和更低的延迟。AT&T最初于去年12月在美国多地试点5G。

今年4月，AT&T将其5G网络扩展到包括洛杉矶和旧金山在内的更多地方。

AT&T首席技术官安德烈·福什（Andre Fuetsch）周二表示，空中出租车和空运可能成为“5G的标志性用例”，新网络有助于提升服务的安全性和可靠性

根据Uber空运系统工程总监汤姆·普利沃特（Tom Prevot）的说法，AT&T工程师已经在城市地区开创了超过500英尺的5G连接能力。

在合作的第一阶段，AT&T称其AT&T Foundry将与Uber的Elevate空中出行业务部门合作至少一年时间，以评估和支持低空无人机和有人驾驶飞机的LTE和5G连接。

在未来，双方的合作关系可以扩展到使用网络切片和边缘计算来提高可靠性。所谓网络切片，指的是为优步的飞机提供与其他用户分离的网络“切片”。

该项目将在纽约利用Uber Copter试点项目，并将在圣迭戈测试AT&T和Uber的无人机概念。