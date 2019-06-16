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苹果iPhone 11三款机型电池容量曝光：最高3650mAh

2019-6-16 9:03:48来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月16日消息 据外媒消息，Etailer MobileFun从机箱和配件制造商Olixar那里得到的爆料视频显示，苹果iPhone 11（暂定此名，意为iPhone 2019款）的配件商已经做好了相应的镜头保护配件，毫无意外，这个配件显示iPhone 11的确是“浴霸”设计。

不仅如此，苹果iPhone 11的镜头保护配件现在可以在MobileFun预订，售价10.99美元，这进一步增加了iPhone 11“浴霸”设计的可信度。

Etailer MobileFun得到的视频显示，iPhone 11和iPhone 11 Max是三摄iPhone 11R则是双摄（命名暂定，分别对应iPhone 2018的三款型号），这三款机器都配备一颗1200万像素的主摄和一个1200万像素的长焦镜头，并支持2倍的光学变焦；不同的是iPhone 11和iPhone 11 Max还额外有一颗120度视角的1200万像素广角镜头。前置方面，这三款手机都将搭载1200万像素的FaceTime摄像头将与改进后的Face ID识别系统。

iPhone 11和iPhone 11 Max分别配备一块5.8英寸和6.5英寸的OLED屏幕，而iPhone 11R则配备一块6.1英寸的LCD屏；这三款进行均搭载苹果A13处理器，支持反向无线充电功能。

在电池容量方面，iPhone 11R的电池容量相比iPhone XR将增加5%，达到了3110mAh，而iPhone 11 Max的电池容量将达到3650mAh（还有一种爆料是3491mAh，或者介于二者之间），iPhone 11电池容量3322mAh（还有一种爆料是3189mAh，或者介于二者之间）。

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关键词：iPhone 11

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