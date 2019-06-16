Android Q将支持广色域照片，观感更加真实

IT之家6月16日消息 据谷歌开发者发文称，从Android Q开始，广色域图片即将亮相Android。

▲上图: Display P3，下图: sRGB

文章称，Android现已迎来新一轮的图像革新，由于sRGB的每个色彩通道只有8个比特，因此标准sRGB色域无法充分体现屏幕与摄像头最新技术的优势所在。Android一直在努力实现对广色域图像的端到端支持，例如，呈现数据更多、色域更宽的画面。这意味着，用户最终能够捕捉到实景的丰富色彩，在手机上观赏并与朋友分享广色域图片。

以上两组图片为同一张照片的Display P3和sRGB版本。如果您正在使用已校准且支持广色域的显示屏上阅读本文，您会发现两者存在明显差别。

文章称，为什么要支持广色域呢？实际上，移动设备的屏幕与摄像头传感器每年都在更新换代，越来越多的新机型即将搭载校准显示面板，其中部分还会提供广色域支持。现代摄像头感应器能够捕捉到sRGB范围以外的颜色，然后生成广色域图片。屏幕与传感器的双重升级将带给用户端到端的摄影体验，让他们用更鲜明的色彩留影真实世界。

从技术层面来说，这意味着应用需要处理的图片与之前不同了。图片内嵌的ICC配置文件将不再采用sRGB色彩空间，而是转用其它色域更加丰富的格式，如Display P3和Adobe RGB。对于消费者而言，广色域能让照片看上去更加真实。

Android Q肯定会支持Display P3和Adobe RGB，同时其他格式也是有望支持的。当然，开发人员必须更新他们的应用程序。