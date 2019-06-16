跑跑卡丁车手游7月2日正式上线

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IT之家6月16日消息 据世纪天成官方消息，由世纪天成与腾讯合作联运的《跑跑卡丁车官方竞速版》手游，将于7月2日正式上线。
据了解，《跑跑卡丁车官方竞速版》是一款由世纪天成与腾讯游戏合作联运的3D赛车竞速手游。手游继承了《跑跑卡丁车》端游众多经典元素，宝宝、皮蛋等角色强势回归，城镇、森林、太空等主题赛道重装上阵，从C1到X不同世代的车型也将完美重现，更有道具激战等多种模式开启趣味攻防，以高度适配移动端的操作手感还原经典漂移操作。
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