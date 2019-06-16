国际空间轨道设计大赛国防科技大学团队超越欧美夺得冠军

IT之家6月16日消息 据国防科技大学、解放军报消息，在本月结束的第十届国际空间轨道设计大赛（GTOC）中，国防科大代表队实现了中国参赛队伍的首次夺冠，一举打破了欧美参赛队对该赛事冠军的垄断。

据了解，GTOCX被称为是航天界“奥林匹克”，此前这项赛事一直由欧美参赛队伍垄断。比赛当天，国防科大空天科学学院罗亚中教授带领的国防科技大学与西安卫星测控中心联队（NUDT&XSCC）提交了最终结果——3101分，以绝对的优势取得冠军。

清华大学联队以2070分获得亚军，欧洲航天局(ESA)代表队以1996分获得季军，美国宇航公司（The Aerospace Corporation）代表队以1559分位列第四，哈尔滨工业大学与北京航天飞行控制中心联队（HIT_BACC）以1167分获得第五。

竞赛结果出来后，GTOC发起人、ESA先进概念团队负责人Izzo教授第一时间向优胜队表示祝贺。据了解，GTOC由欧洲航天局在2005年发起，每1至2年举行一次，是世界航天领域的高水平、专业性竞赛，代表空间轨道设计领域的最高研究水平，号称航天界的“奥林匹克”。本届比赛由上届冠军美国喷气推进实验室主办，赛期为四周。

本届比赛采用实时记分与在线排名机制，共有来自全球的73支队伍报名参赛，包括ESA、NASA、爱荷华州立大学、哥伦比亚大学、莫斯科国立大学、俄罗斯科学院控制科学研究所、意大利罗马大学、悉尼大学、中国科学院、北京航空航天大学、西北工业大学和哈尔滨工业大学等。

本届赛题以“银河系移民”为背景，设计合理的飞行轨道，使人类能在给定时间内从太阳系均匀地移民到更多的星系。罗亚中教授率领联队，基于团队在载人航天任务规划、卫星测控等方面的研究积累，建立了一套高效全局的求解算法，同时有效利用了天河超算系统，实现了对该超大规模问题的近似全局优化。