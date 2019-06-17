任正非：未来两年华为销售收入都会保持在1000亿美元

6月17日下午消息，华为创始人任正非今日在深圳与数字时代三大思想家的其中两位，《福布斯》著名撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·尼葛洛庞帝展开交流和谈话。在谈话中，任正非表示，华为未来两年的销售收入都会在1000亿美元左右。2021年可以重新焕发出勃勃生机，重新为人类社会提供服务。

对于美国封杀下部分公司的断供，任正非表示，每个公司都是富于道德良心的，他们这些公司是非常好的。因为华为过去的30年的发展，没有离开世界上所有先进发达的公司对的支持与帮助，所以华为现在受到一些挫折不是发自他们的本心，而是发自一些政治家对事物认识的不同看法。

任正非坦承，没有想到美国打击华为的战略决心如此之大、如此之坚定不移。不仅是打击零部件不能供应，不能参加很多国际组织，不能跟大学加强合作，不能去使用美国成分的任何东西，甚至不能跟有美国成分的网络连接。

他表示，未来两年华为会减产，估计会下降300亿美元，今年和明年的销售收入都会在1000亿美元左右。“因为这两年我们要进行很多版本的切换，这么多版本要切换是需要一个时间，而且需要一个磨合，需要有一个时间的检验。当我们走完这一步以后，我们已经变得更坚强了。”他预计，华为2021年可以重新焕发出勃勃生机，重新为人类社会提供服务。

“我们认为这些东西是阻挠不了我们前进的步伐的。我们是打不死的鸟。”任正非说。