外媒：华为手机2019年海外出货量预计下降6000万部

IT之家6月17日消息 据外媒消息，去年，华为在全球发售了2.06亿部手机。该公司今年第一季度的发展势头稳定，全球手机出货量为5900万套 ，同比增长50.3％，这也使华为在三个月内成为全球第二大智能手机制造商。

似乎没有什么可以阻止华为超越三星，成为明年全球最大的智能手机制造商。事实上，早在2016年华为消费者业务集团CEO Richard Yu（余承东）表示，华为将在2021年超越三星苹果成为全球最大的智能手机制造商。从第一季度的表现来看，华为似乎要比预计的时间还要早一年完成目标。

由于被美国列入实体名单，华为实现目标的时间要延后一些了。

报道称，华为手机2019年海外市场出货量预计下降40%~60%左右，按照去年的华为手机海外市场的出货量来看，今年海外市场出货量预计下降4000万至6000万部。

除此之外，报道还指出，由于谷歌在Android上的“政策响应”，原本计划6月21日在英国和法国发布的荣耀20系列可能会受到影响，目前已经有两家法国运营商开始停止上架荣耀手机。如果荣耀20系列的反响不好，华为可能将停止在该地区发售该机型。

不过好在华为正在准备发布其自有的操作系统——鸿蒙，欧洲市场又名ArkOS，该系统的推出将帮助华为公司在禁令下更好的发展。