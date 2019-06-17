菜鸟裹裹上线“年中狂欢寄”：1小时上门、0元退换货

IT之家6月17日消息 今天菜鸟裹裹宣布“年中狂欢寄”上线：寄快递1小时上门，同时发放千万红包，还有锦鲤大奖：获选“躺寄青年”可免费“打包商场寄回家”、“双人世界躺”旅行。

同时，菜鸟裹裹还正式推出了“0元换货”服务：想要换货的淘系用户，选择菜鸟裹裹上门取件，一键下单、免填地址之外，在运费险覆盖下，寄回商家换货可以首重免费。

随着“年中狂欢寄”启动，寄快递用菜鸟裹裹，用户可分享高达千万的寄件劵和众多618元不等的现金红包。

不仅如此，作为“年中狂欢寄”锦鲤大奖，获选的“躺寄青年”将躺赢大奖，实现“商场自由”和“旅游自由”：“打包商场寄回家”不要钱，获得“双人世界躺”免费旅行等。

“打包商场寄回家”的锦鲤，可以在整座商场限时免费拿商品，无论多少商品，拿完后用菜鸟裹裹一键呼叫快递员寄回家，都可以归自己。届时，杭州西湖银泰商场5层楼近300个品牌，都会向“躺寄青年”免费开放。

获得“双人世界躺”的“躺寄青年”，则可以在巴黎、芬兰、北海道、马尔代夫、新西兰任选一地、自带一人实现“旅游自由”。

数据显示，目前，菜鸟裹裹极速上门服务已覆盖全国2800个区县，其中四分之一用户已享受到1小时上门服务。“寄快递，用菜鸟裹裹”已成为消费者首选寄件平台，躺着寄快递已成为多数人的生活方式。